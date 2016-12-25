Запорожец объездил весь мир на «железном коне»

Объездить весь мир на байке, создать заведение, чтобы отдыхать там с друзьями, и уверенно идти к своей цели. Запорожского байкера и бизнесмена Александра Гича сложно застать на одном месте. В сезон он катается по мировым байкерским слетам. И его проблема — как везде успеть. В межсезонье нам удалось поймать «неуловимого» байкера и побеседовать с ним о скорости, слетах и бизнесе.

— С чего началось ваше увлечение байками?

— Все началось очень давно, в 1983-­1984 году, тогда, наверное, еще слово «байкерство» никто не знал. Я жил на Бабурке, где во дворе ребята собирали «Верховины» (мопед, – авт.) и минские «Ижи». Первый свой мотоцикл «Ява» не без помощи родителей я купил в 16 лет. Как сейчас помню, он стоил 1010 рублей, в то время это были очень большие деньги. Но родители пошли мне навстречу, потому что я заболел этим (за это отдельный поклон Маме и Папе). Готов был мотоциклы днем и ночью ремонтировать, собирать из всякого хлама. И вот с 1984 года и по сегодняшний день езжу на мотоцикле.

— Сколько уже удалось объездить городов и стран?

— Сложно сказать. Лет 8 назад я завел себе карту, где монеткой нужно зарисовывать страны, в которых ты был. Меня радует, что сегодня где-­то 50% зарисовано. Самое большое достижение по дальности от Украины — США. Я там был 14 дней, проехал почти 6 тысяч километров, знаменитую трассу «Route 66». У всех байкеров есть мечта — съездить туда и поколесить. Само собой, вся Европа, наверное, на ней уже белых пятен не осталось. Сейчас основное — Англия, Австралия, туда хочется.

— После заграничных дорог как ездить по местным?

— Если тебе хочется кататься, тебя не остановят ни плохие дороги, ни бензин, ни полиция. Ты едешь с надеждой на то, что вот этот участок километра через 2­3 закончится и пойдет хорошая дорога. Вроде бы начали по всей Украине реконструкцию дорог. Надеемся, что с каждым годом они будут становиться лучше. Конечно, происшествий очень много. Я лично и мои близкие друзья, к сожалению, из­-за наших дорог неоднократно страдали. В прошлом году у меня друзья делали большой фестиваль в Умани. По дороге туда на скорости где­-то 150 км/ч влетел с женой (мы ехали вдвоем) в огромную яму, полностью лопнули переднее и заднее колеса… В очередной раз я сказал «спасибо» небу и своему ангелу­хранителю за то, что спас меня.

— Вы организовывали байкерский слет. Насколько сложно это было?

— Первый свой слет «Запорізькі мотохвилі» провел в 2010 году, второй — в 2011, затем перерыв, после которого в 2016 году организовал «Мотохвилі» уже в Энергодаре. Многие спрашивают — зачем? Потому что до тех пор, пока наши городские и областные власти не поймут, что с нами нужно считаться, дружить и идти нам навстречу, не мы должны ходить по кабинетам и уговаривать: «Давайте, пожалуйста, помогите нам»… Но самое интересное, что мы не просим. Нам бы только не мешали, но они даже этого сделать не могут. Пытаются давать какие­-то указания. Поэтому когда поступило предложение, я с удовольствием согласился. Меня сразу предупредили: нам идут навстречу, это очень важно для организации. По практике своей могу сказать, что за последние 3­4 недели приготовлений я обычно худею на 5­7 килограммов. Много организационных вопросов: питание, музыкальная часть, проживание, разрешительная часть — полиции, СБУ, пожарников. Все нужно сделать, это занимает много времени.

— А в чем мешает власть?

— Нас просто нет для них. В моем понимании не мы должны идти и говорить: давайте мы сделаем в Запорожье большой байкерский фестиваль. Это они должны приходить к нам. Что такое байкерский слет? Это — сотни, тысячи байкеров из разных уголков мира, которые приезжают к нам в Запорожскую область. Если они едут сюда, значит, им очень интересно посмотреть на наши достопримечательности, т.е. мы сами себя рекламируем. Ведь это и развитие туризма, и экономики в плане инвестиции. Среди байкеров есть различные слои населения: от автомехаников до губернаторов. У нас — как в бане, все равны, никто не знает, кто ты на самом деле, и это не важно. Ведь есть одно увлечение ­ мотоцикл. Нужно показывать наш замечательный город, остров Хортицу, казаков, прекрасную реку Днепр и проводить такие фестивали. А для этого нужно, чтобы городские власти выделили небольшие деньги. Я лично столкнулся с тем, что когда начинаешь собирать подписи под разрешениями и ходишь с этими писульками, на тебя везде смотрят, как на человека с протянутой рукой. На все фестивали, которые я провожу, нет никаких взносов, вход всегда бесплатный. На фестиваль приезжают как байкеры, так и простые горожане. Мне очень приятно, что после слета в Энергодаре только положительные эмоции, отзывы и комментарии в Интернете. Люди два дня наслаждались всем этим безобразием в хорошем смысле слова. Получилось очень замечательно и весело. Сейчас мы ждем, что у нас будет в следующем году.

— Зима для байкера — период «спячки» или…

— Есть такое понятие, как «мототоксикоз» — когда ты очень соскучился за байком. Кто-­то зиму использует, чтобы привести двухколесный транспорт в порядок. Кто­-то просто поставил его в гараж, накрыл чехольчиком и грустит. Кто-­то в это время пытается переключиться на другие виды активного отдыха. Мне мое увлечение мотоциклами позволило реализовать и другие идеи. На почве моей любви к технике я с 26 лет увлекаюсь водными мотоциклами и квадрациклами. Постепенно это переросло в межсезонный бизнес. На сегодняшний день с гордостью могу сказать, что на протяжении 19 лет я являюсь учредителем компании «BRP Запорожье». Мы продаем, обслуживаем, ремонтируем снегоходы, водные мотоциклы, квадрациклы. Все это ездит, прыгает, скачет, летает круглый год. У нас куча довольных клиентов, мы участвуем в показах, соревнованиях. И как раз сейчас, в межсезонье, наступает время квадрациклов — когда грязь, наступает то самое счастье, когда ты абсолютно весь в грязи, видны только глаза. Домой тебя не пускают и говорят: «Ты сначала разденься до трусов на улице, а потом заходи». Я увлекаюсь лыжами, это позволяет мне в определенной степени пережить зимний синдром «мототоксикоза».

— Чем еще байкеры живут в зимний период?

— Небольшие байкерские тусы, слетики, фестивальчики. У меня есть «Cosmic Bowling» и «Rock’n’Roll Music Bar». В свое время мне очень хотелось сделать заведение, где можно зимой встречаться с друзьями. «Rock’n’Roll Music Bar» — место, в котором абсолютно все сделано таким образом, чтобы ты чувствовал себя, как дома. Непринужденная обстановка, играет живая музыка, диджей, бармены. В этом баре алкоголь продается не литрами, а километрами, байкер не может пить литр — «метр, метр, километр».

— Как пришла идея создать бар именно в такой интерпретации?

— Мне всегда хотелось иметь заведение, куда я сам буду приходить отдыхать, независимо от возраста. У нас можно поменять галстук и бюстгалтер на выпивку. Это подразумевает, что ты после работы хочешь оторваться, веселиться, последнее, что ты можешь сделать, когда пляшешь — снять эту удавку с себя. И не просто бросить ее на стул, а использовать с пользой. Под потолком у меня коллекция, наверное, штук 300 висит. Мне хотелось сделать именно такое заведение, где хочешь танцевать — пляши на барной стойке, на бочках. Все, что происходит там, там и остается. Все воспринимают это заведение как байкерское, но это не совсем так. Да, тема ближе к байкерской — все братья и сестры вместе веселятся, нет никакой агрессии. Ругаться незачем, скандалить незачем, драться незачем, делить нечего!

— А в боулинге гоняете шары?

— Откровенно говоря, нет. Я даже пытался заниматься с тренером, но не лежит у меня душа к этому.

— Ваше — это скорость?

— Скорость была раньше, лет 15 назад. Катался на спортивных мотоциклах. Но тогда это был больше адреналин, работа на внешний вид, на людей: ты весь такой в облегающей коже, черном костюме, черном шлеме, на черном мотоцикле. Последние 8 лет у меня большой тяжелый мотоциклетный лимузин, который весит полтонны. В нем есть подогрев для попы, спины и ручек, коленей, ступней, все это комфортно, музыка играет, есть подушка безопасности. Этот лимузин предназначен для того, чтобы комфортно ехать со скоростью 140-­150 км/ч.

— Небольшая скорость — 140-­150…

— Это как раз нормальная скорость, не 250­-300 км/ч. Слышно музыку, ты чувствуешь и контролируешь дорогу. Наверное, я могу сказать, что уже везде успел, поэтому на машине еду 60 км/ч, не нарушая правил. К сожалению, за свою долгую практику могу сказать: не важно, с какой ты скоростью едешь, важно, сколько лет ты ездишь. В моей жизни есть примеры, когда мы хоронили погибших друзей-­байкеров.

— Многих байкеров называют самоубийцами из­-за их любви к скорости. Что является причиной — скорость или дороги?

— С одной стороны — очень сложный вопрос, с другой — все настолько просто. Во­первых, всегда нужно дружить с головой. Это основная проблема у байкеров, надо всегда соизмерять свои желания, возможности и происходящее на дороге. Есть очень хорошее правило, к сожалению, написанное судьбами и даже жизнями, когда ты должен видеть, что происходит, на 5­6 машин впереди. Естественно, нельзя обходить справа, нужно всегда ездить в экипировке, даже когда +40 – это мое золотое правило. Да, есть такой контингент людей — с бутылкой пива, со стаканом виски сел за руль и поехал. Мои друзья никогда себе такого не позволяют. Т. е. они просто приезжают к месту проведения встречи: поставил мотоцикл, поселился, а потом пей — хоть залейся. Хотя любой байкер, который покупает мотоцикл, отдает себе отчет, что делает шаг в зону риска. Наверное, это стоит того. По крайней мере, я уже много лет езжу и отказываться не собираюсь.

— Есть ли у байкеров какие­то приметы, суеверия?

— Конечно! Во­первых, нельзя кататься на чужом мотоцикле. Если ты — байкер, у тебя должен быть свой мотоцикл. Упал на чужом — покупай. А есть интересные вещи, которые подкупают — дружба. Если байкер стоит на трассе, то, проезжая мимо него, обязательно нужно остановиться, спросить, как дела, все ли в порядке. Есть приятные моменты в плане отношений между байкерами и женщинами — другой байкер никогда не будет приставать к твоей девушке. У нас не бывает драк.

— А судя по фильмам…

— Это же кино. У меня была такая ситуация: я первый раз своего сына взял в Беларусь на байкерский слет. И вот в час ночи он мне говорит: «Пап, как такое может быть — полторы тысячи пьяных мужиков в хлам и до сих пор не подрались?!». А какой смысл братьям драться между собой? Да, «в семье не без урода», и если кто­то полезет в драку, то рядом всегда есть его друзья, которые возьмут под мышки, уложат «спатоньки». Сами в палатке тихонько подушкой настучат по голове и вернутся отдыхать.

— Женщина-­байкер — допустимо? Не «нажопница», а у руля.

— Женщина-­байкер — в этом нет ничего плохого. Но все­таки что-­то должно быть мужское и женское. Мне кажется, девочка должна оставаться девочкой. Красивая, ухоженная, чтобы подошла к угрюмому несчастному байкеру, а он расцвел от того, что рядом с ним вот такое хрупкое и прекрасное создание. В 2010­2011 году мы провели байкерский фестиваль и парад невест: около 50-­ти красивых девчонок в платьях, с макияжем и полторы тысячи мужиков в джинсах, коже, на мотоциклах — насколько красиво это было. Мое личное мнение, что байкерство – мужское занятие. В конце концов, должно быть у нас что-­то наше, чем мы можем похвастать.

— Вы более 30 лет на двухколесном, что же значит — быть байкером?

— Нельзя сказать одним словом. В первую очередь надо любить свободу, которая выражается в езде на двухколесном транспорте, решениях, поступках, мыслях и мечтах. Во-­вторых, рассказывать людям о том, что такое байкер и байкерское движение. Мы — абсолютно обычные люди, тоже ходим на работу, носим костюмы, проводим встречи, воспитываем детей, зарабатываем деньги. И еще одна немаловажная вещь — у каждого байкера есть мечта, цель, которая направляет его движения как личности в этой жизни. Это очень важно! Когда у мужчины нет желания, стремления, то это – овощ, который, придя домой с бутылкой пива, завалится на диван возле телевизора и смотрит футбол целыми сутками. Для мужчины очень важна цель, тогда есть желание зарабатывать деньги. И тогда семья довольна — в ней есть достаток. У байкера есть все эти возможности осуществлять мечты.

Яна Петрова,

фото из архива Александра Гича