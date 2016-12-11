Запорожец получил три штрафа за неудачную прогулку по недостроенным мостам (ФОТО)

10 декабря сотрудники Патрульной полиции Запорожья на улице Городской заметили автомобиль ЗАЗ с повреждениями характерными при ДТП. В автомобиле никого не было, но в транспортное средство было незакрыто и в нем играла музыка.

Осмотрев близ лежащую территорию патрульные заметили лежащий дорожный знак. В это время к поврежденному авто пришло трое граждан. 26-летний мужчина сознался, что он водитель данного транспортного средства. Он сообщил, что устроил ночную поездку в районе недостроенных мостов, во время которой снес дорожный знак. После чего по его словам он испугался и скрылся с места происшествия.

Во время общения с водителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. По словам мужчины, он действительно выпил но уже после того, как попал в аварию. Проведенный на месте происшествия тест на алкогольное опьянение оказался позитивным.

На водителя было составлено сразу несколько административных протоколов, за то что оставил место ДТП, за нарушение ПДД, которые привели к повреждение дорожных сооружений и употребление алкоголя водителем после ДТП. Помимо этого водителю вынесли постановление за нарушение требований дорожного знака.