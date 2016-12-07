Запорожская налоговая милиция обнаружила в Кривом Роге незаконный нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что сотрудники запорожской налоговой милиции во время расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Кривом Роге пресекли деятельность должностных лиц одного из местных предприятий, которые организовали нелегальное производство дизельного топлива.

Они перерабатывали мазут и использовали при этом серную кислоту, обращение с которой требует особых мер безопасности.

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Кроме того, правонарушители не смогли предоставить разрешительные документы и документы по вопросам экологической безопасности производственного комплекса.

Топливо реализовывалось на наличные деньги на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Обыск выявил 50 000 литров дизельного топлива, 90 000 литров мазута, 5000 литров бензина, 10 000 литров серной кислоты, а также оборудование мини-нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составила более 7,2 миллиона гривен.

Расследование продолжается.