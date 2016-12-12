Запорожская пара спортсменов установила новый рекорд Украины в кинологическом виде спорта Dog Puller (ФОТО)

10 декабря представители Национального Реестра Рекордов Украины задокументировали рекорд «Наибольшее количество прыжков собаки с отрывом четырех лап и захватом Puller за 90 сек», который установила запорожская пара спортсменов Владимир Шпигун и бордер колли Danapris Vesta. Результат — 91 прыжок.

Если перевести количество прыжков в баллы, то результат в 182 балла является лучшим в Мире, который зафиксировал и объявил Президент Международной Федерации Dog Puller Варвара Петренко.

Dog Puller – это вид спорта для собак, который основан на упражнениях с тренировочным снарядом – пуллером.

Фиксирование Рекорда проходило на поле спортивного кинологического клуба «Укртранс». Главным организатором к подготовке фиксации рекорда выступили Международная Федерация Dog Puller и запорожский областной филиал Всеукраинской Федерации кинологического спорта.

Варвара Петренко, Президент Международной Федерации Dog Puller отмечает: «Пуллер родился в Украине. Кинологический вид спорта Dog Puller придумали в Украине. Поэтому мы очень рады, что запорожские ребята вернули рекорд в Украину».