Запорожская полиция застукала за воровством таксиста (ФОТО)

13.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня ночью на улице Добролюбова сотрудники Патрульной полиции застукали за воровством таксиста. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе патрулирования полицейские заметили автомобиль ВАЗ с шашечкой «такси». В багажник этого автомобиля водитель загружал решетки от кондиционеров.

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Полицейские поинтересовались у мужчины о происхождении этих предметов, но он не сумел дать вразумительный ответ.  В ходе осмотра у него выявили плоскогубцы. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

 

 

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