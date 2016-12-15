Запорожская полиция провела рейд по игровым заведениям (ФОТО)

Сотрудники запорожской полиции провели обыски в восьми заведениях в рамках расследования дела о незаконном ведении игрального бизнеса. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, одновременный обыск в сети заведений под названием «Лото-Маркет» был осуществлен 13 декабря.

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Правоохранители заявили, что изъяли 125 системных блоков, 99 мониторов, жесткие диски и кассы для печати билетов, а также 8 тысяч гривен, полученных от занятия игральным бизнесом. В полиции сообщили, что в сети «Лото-Маркет» посетителям предоставлялся доступ для игры в онлайн-казино «Чемпион» через интернет.