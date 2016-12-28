Запорожская прокуратура разыскивает банду автоугонщиков (ФОТО)

Запорожская областная прокуратура расследует уголовное дело, открытое в отношении членов банды, в составе которой находили следователи полиции. Банда вымогала деньги у граждан за похищенные автомобили.

Прокуратура просит запорожцев, у которых похищали авто, если к ним обращались люди представленные на фото с требованиями заплатить за украденное авто, немедленно обратится в прокуратуру Запорожской области по телефонам 764-25-96, 764-24-39, 764-19-48 или в следственный отдел прокуратуры Запорожской области по адресу: Запорожье, ул. Железнодорожная, 17.