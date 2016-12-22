Запорожская спортсменка-аматор одержала золото на Кубке Украины по армспорту (ФОТО)

В Харькове с 11 по 12 декабря во Дворце спорта «Локомотив» прошёл XVI Кубок Украины по армспорту. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Федерации Армспорта.

Спортсмены из 23 регионов Украины (21 область, г. Киев и АР Крым) приняли участие в данных соревнованиях. Отличительной особенностью Кубка Украины является то, что спортсмены всех возрастных категорий (юноши, юниоры, взрослые, ветераны) имеют возможность побороться на соревнованиях за одним столом. И соревнования показали, что молодёжь даёт настоящий бой признанным корифеям. В каждой весовой категории были интересные, захватывающие поединки.

Из команды сборной Запорожской области среди женщин в категории 55 кг, на левую руку Лилия Панюкова, родом из Энергодара, стала чемпионкой Украины, выполнив при этом норматив мастера спорта Украины. А вот на правую руку, она смогла получить лишь бронзу, также выполнив норматив мастера спорта Украины.

Лилия самостоятельно подготовилась к XVI Кубок Украины по армспорту.