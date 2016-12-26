Запорожские коммунальщики потратили 3 миллиона гривен на мусорные контейнеры

24 декабря коммунальное предприятие «Коммунсантрансэкология» подписало договор с ООО «Югсталь» на поставку контейнеров для сбора бытовых отходов. Общая стоимость контейнеров составила 3,09 миллиона гривен. Об этом сообщает сайт «Наші Гроші. Запоріжжя» со ссылкой на систему электронных закупок «Прозоро».

По договору коммунальщики заказали 525 контейнеров. Контейнеры металлические оцинкованные объемом 1,1 м. куб с крышкой ПВХ. Один контейнер стоит 5900 гривен.

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ООО «Югстал» — это запорожский металлотрейдер и производитель конструкций их металла, которым владеет Андрей Заика и кипрская «М.Н. Протекшн Инновейшн ЛТД «(M.N. Protection innovation LTD)». Кроме них конечным бенефициарием компании указывается Артем Митрохин.

Конкурентом «Югстали» выступило ПАО «Завод агротехнических машин». Однако их предложение было дороже на 2 000 гривен.