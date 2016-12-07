Запорожские медики помогли пациентке с огромной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

«Как можно скорее решить проблемы со здоровьем и быть рядом с маленьким ребенком» — с такой мольбой обратилась к хирургам Запорожской областной больницы 40-летняя Галина Анатольевна, жительница Херсонской области. Около полугода она страдала от мучительной изжоги из-за грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Возможность избавится от этого тягостного чувства, и самое главное – восстановиться в короткие сроки и снова помогать сыну бороться с болезнью, ей подарили специалисты Запорожской областной больницы.

Когда женщина впервые почувствовала недомогание, все списала на нервы, ведь каждый день с сыном в больнице стоит многих переживаний. Но со временем незначительный дискомфорт сменился мучительной изжогой и болью, появились проблемы с приемом пищи. «Мне приходилось постоянно запивать еду водой. Если я не пила – даже самый маленький кусочек останавливался. Кроме того, мне достаточно было съесть совсем немного кислого и несколько дней мучений от изжоги мне были обеспечены», — рассказывает пациентка. Обследуя ребенка, Галина Анатольевна и сама решила провериться, чтобы определить, в чем же проблема. По результатам компьютерной томографии была диагностирована большая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Страшный недуг – «бомба замедленного действия»

«Грыжей пищеводного отверстия диафрагмы называют патологию, когда органы брюшной полости (чаще внутрибрюшная часть пищевода, желудок) смещаются в грудную полость, в средостение. Из-за разнообразности симптомов болезнь бывает сложно диагностировать. Дело в том, что кроме изжоги, затруднения проходимости пищи, боли при глотании, грыжа может также вызывать сердечные боли, загрудинный дискомфорт, одышку, кашель и осиплость голоса. Именно поэтому точный диагноз бывает несвоевременным. А откладывать лечение нежелательно. Данная патология опасна развитием осложнений, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), эрозии и язвы пищевода и даже онкологические заболевания. Единственный способ предотвратить их – своевременно консультироваться у хирурга и при необходимости проходить хирургическое лечение, — комментирует Евгений Гайдаржи, к.мед.н, доцент кафедры госпитальной хирургии ЗГМУ, специалист по лечению данной патологии.

Лапароскопия – методика операций с ювелирной точностью

Хирурги ЗОКБ совместно с сотрудниками кафедры госпитальной хирургии Запорожского государственного медицинского университета уже около 10 лет занимаются лечением грыж. Специалисты освоили и успешно применяют в работе современные лапароскопические методики.

Лапароскопическая хирургия в Запорожье – щадящий метод лечения для пациента. А с появлением в хирургическом отделении ЗОКБ новой лапароскопической стойки последнего поколения операция проходит еще более качественно. Благодаря уникальным возможностям высокотехнологичной аппаратуры органы брюшной полости визуализируются четче: это дает хирургам возможность действовать с ювелирной точностью. Восстанавливаются пациенты после такого лечения очень легко и быстро – так как при лапароскопии отсутствует разрез, уже на третий день их выписывают домой. Для Галины Анатольевны ускоренная реабилитация была самым важным критерием, поэтому женщина, не раздумывая согласилась на операцию.

«У пациентки была грыжа пищеводного отверстия диафрагмы больших размеров, то есть, в грудной клетке за сердцем находился практически весь желудок! Инновационные функции новой лапароскопической стойки дали нам возможность быстро, четко и щадяще провести операцию по устранению грыжи. К слову, раньше подобные вмешательства нам были недоступны – в старой стойке не было и половины функций, которые есть в новом оборудовании. С появлением новой аппаратуры наши возможности значительно расширились – теперь мы с легкостью решаем более сложные задачи, которые ставят перед нами наши пациенты», — комментирует Тарас Гавриленко, заведующий отделением хирургии Запорожской областной больницы.

Галина Анатольевна признается – на третий день после операции чувствует себя настоящим героем. Женщина выписывается домой, здоровая и полная сил она ощущает, что готова снова вернуться к прежней жизни, к своему ребенку, которому так нужна мамина поддержка.