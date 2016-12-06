Запорожские налогоплательщики перечислили в госбюджет более 300 миллионов военного сбора

06.12.2016 | Filed under: Новости,Регион,Экономика,Эксклюзив | Posted by:

%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%8f_%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9_11_%d0%bc%d1%96%d1%81Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что налогоплательщки области за январь-ноябрь этого года перечислили в государственный бюджет 305,7 миллионов гривен военного сбора.

И.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко отметила, что по сравнению с прошлым годом ежемесячный уровень оплаты вырос на 6 миллионов гривен.

Читайте также: Налогоплательщики Запорожской области пополнили бюджет более, чем на 5 миллиардов гривен

Наибольшие отчисления поступили от предприятий и предпринимателей Вознесеновского района — 43,8 миллиона, Шевченковского района — 33,6 миллиона, Александровского района — 22,8 миллиона, Днепровского района- более 20 миллионов и Энергодара — 32 миллиона.

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям