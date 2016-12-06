Запорожские налогоплательщики перечислили в госбюджет более 300 миллионов военного сбора

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что налогоплательщки области за январь-ноябрь этого года перечислили в государственный бюджет 305,7 миллионов гривен военного сбора.

И.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко отметила, что по сравнению с прошлым годом ежемесячный уровень оплаты вырос на 6 миллионов гривен.

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Наибольшие отчисления поступили от предприятий и предпринимателей Вознесеновского района — 43,8 миллиона, Шевченковского района — 33,6 миллиона, Александровского района — 22,8 миллиона, Днепровского района- более 20 миллионов и Энергодара — 32 миллиона.