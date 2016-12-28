Запорожские патрульные разыскали автомобильного вора по следам крови (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья сумели разыскать украденные вещи, а также подозреваемого с помощью кровавых следов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 26 декабря патрульным поступила информация о том, что на улице Зестафонской произошла автомобильная кража.

В полицию обратился потерпевший, который рассказал обстоятельства преступления. Он зашел в супермаркет, а за это время неизвестный разбил окно в его автомобиле и стащил аккумулятор. Об аналогичном преступлении правоохранителям сообщил еще один потерпевший водитель.

При поверхностном осмотре авто патрульные заметили следи крови на обоих автомобилям, они вели на прилегающую к супермаркетам территорию. Там правоохранители выявили украденные аккумуляторы.

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Просмотрев камеры видеонаблюдения супермаркета полицейские задержали мужчину с поврежденной рукой, у него обнаружили плоскогубцы. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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