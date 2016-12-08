Запорожские полицейские задержали юношу, обокравшего посетителя магазина (ФОТО)

Вчера вечером сотрудники патрульной полиции сумели по «горячим следам» задержать 18-летнего жителя Запорожья подозреваемого в краже. В правоохранительные органы обратился 21-летний парень, который рассказал, что стал жертвой воров.

Он сообщил, что зашел в магазин, оставил сумку на диване и стал рассматривать товар. В это время в помещение зашло трое неизвестных, которые стали расспрашивать продавца магазина одновременно закрывая собой сумку потерпевшего, после чего быстро ушли из магазина. После их уходя, заявитель заметил пропажу кошелька из своей сумки.

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Потерпевший запомнил внешность подозрительного трио. Во время осмотра близ лежащей территории патрульные заметили, кошелек и стоящего рядом парня. Потерпевший узнал в нем одного из воров. 18-летнего подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции.