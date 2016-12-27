Запорожские полицейские оказали помощь мужчине у которого случился эпилептический припадок (ВИДЕО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья оказали помощь мужчину у которого произошел эпилептический припадок. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на улице Козака Бабуры (ранее Жукова) 23 декабря.
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В ходе патрулирования правоохранители заметили мужчину, которого сводили судороги на дороге возле одного из домов. Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали карету скорой помощи. Пострадавшего доставили госпитализировали в медицинское учреждение.