Запорожские правоохранители просят общественность помочь в выявлении подпольных игорных заведений

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что Министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал проведение с 5 декабря оперативно-профилактическую отработку территории государства по полному прекращению деятельности незаконного игорного бизнеса до конца этого года.

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В связи с этим запорожские правоохранители активно включили в процесс выявления и фиксирования этого вида правонарушений. Кроме того, стражи порядка просят общественность о поддержке. Если вы имеете информацию о местоположении подпольного игорного заведения, то просьба сообщить его адрес по электронной почте zp@ekon.np.gov.ua

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