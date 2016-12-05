Запорожские правоохранители просят общественность помочь в выявлении подпольных игорных заведений

05.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

370570337Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что Министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал проведение с 5 декабря оперативно-профилактическую отработку территории государства по полному прекращению деятельности незаконного игорного бизнеса до конца этого года.

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В связи с этим запорожские правоохранители активно включили в процесс выявления и фиксирования этого вида правонарушений. Кроме того, стражи порядка просят общественность о поддержке. Если вы имеете информацию о местоположении подпольного игорного заведения, то просьба сообщить его адрес по электронной почте  zp@ekon.np.gov.ua

Анонимность гарантируется.

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