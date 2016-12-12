Запорожские юниоры на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике завоевали призовые медали (ФОТО)

На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который проходил с 4 по 10 декабря в израильском городе Эйлате запорожские спортсмены принесли сборной Украины призовые места. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

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Как рассказала начальник Управления молодежи, физической культуры и спорта облгосадминистрации Наталья Власова: «На чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и среди молодежи до 23 лет Запорожская область была представлена ​​четырьмя спортсменами. Всего в сборной 29 тяжелоатлетов. Это воспитанники отделения тяжелой атлетики областной школы высшего спортивного мастерства Дмитрий Вороновский, Анна Панова, Константин Рева и спортсмен ДЮСШОР по тяжелой атлетике «Спартак» им. Л.И. Жаботинского Кирилл Пирогов.

Так, Дмитрий Вороновский стал чемпионом Европы среди юниоров в категории до 56 кг с результатом 233 кг (105 кг + 128 кг).

Анна Панова (тренер Анатолий Орлов) стала чемпионкой среди юниоров в весовой категории до 69 кг — три золотые медали (в рывке, в толчке и в сумме двоеборья) с результатом 217 кг, в сумме двоеборья (рывок 98 кг + толчок 119 кг) и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Бронзовую награду для страны и родного Запорожья завоевал Кирилл Пирогов с результатом 337 кг (рывок 158 кг + толчок 179 кг) в весовой категории до 85 кг среди юниоров. Также в активе у Кирилла золото в рывке.

Среди молодежи Константин Рева завоевал в категории до 105 кг (до 23 лет) «малое» серебро в рывке с результатом 170 кг, но не справился с упражнением «толчок», поэтому Константин не закончил свое выступление в соревнованиях по двоеборью.