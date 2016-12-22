Запорожский активист инициировал конкурс на «Самую страшную платежку» за отопление

В Запорожье, сегодня 22 декабря стартовал новый конкурс на «#СамаяСтрашнаяПлатёжка«.

Вчера, в 21:30 руководителя ОО «Helper Запорожье» Данила Щербакова на своей страинце в Фейсбук опубликовал квитанции на тепло и написал пост о температуре батарей у себя дома.



Опубликованная информация вызвала у жителей города большое внимание и много обсуждений, на что Данил Щербаков отреагировал проведением нового конкурса флеш-моба.

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Как прокомментировал Данил Щербаков: «По итогам конкурса «Самая страшная платежка» я вместе с активистами HelperЗапорожье инициируем официальную проверку соответствия выставленного платежа и предоставляемых услуг. И как итог, юристы Helper Запорожья будут инициировать пересчёт всех платежей хозяина платежки, победителя, соответственно с действующим законодательством и всем нормам начисления».

ФлешМоб будет проходить до 15 января 2017 года .