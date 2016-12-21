Запорожский обновленный «McDonald’s» может открыться до конца года (ФОТО)

Запорожский «McDonald’s» уже в начале 2017 года начнет свою работу после реконструкции. Об этом сообщают на официальном сайте сети ресторанов быстрого питания «McDonald’s».

Напомним, что с 6 сентября «McDonald’s» в Запорожье временно прекратил работу в связи с тем, что в заведении осуществляться реконструкция. Главные цели реконструкции — это расширение зала и МакДрайва, обновление дизайна интерьера и экстерьера.

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На открытие «McDonald’s» после реконструкции во Львове 16 декабря, генеральный директор компании «McDonald’s» в Украине Гжегож Хмелеводческим, рассказал: «Мы очень рады, что еще в этом году львовяне смогут проводить время и наслаждаться едой в обновленном «McDonald’s». В планах сейчас до конца года открыть еще одно заведение в Киеве и завершить реконструкцию «McDonald’s» в Запорожье, инвестировав в эти три проекта более 100 млн. грн.».