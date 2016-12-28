Запорожский студент при помощи пластилин создал удивительный мультфильм (ВИДЕО)

В субботу, 24 декабря в Запорожье в ТРК «CITY MALL» прошла презентация нового мультфильма «Мрії здійснюються».

Пластилиновый мультфильм, который создал 19-летний парень из Запорожья, Вадим Болдурат, по сказке Валентина Терлецкого (запорожского писателя, журналиста, телеведущего, музыканта) «Приключения капитана Бенни Бака». Этот мультик создан для детей дошкольного возраста.

Сюжет мультфильма о том, что к теплым берегам где-то на востоке, прибыл корабль «Бакки» с Севера, который совершенно весь был покрыт льдом и на нем даже шел снег.

Когда команда корабля сошла на берег, то познакомилась с пандой. Ему очень сильно хотелось стать матросом, чтобы его мечта «увидеть зиму», осуществилась.

