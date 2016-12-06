Запорожский студенческий хор стал обладателем Гран-при на престижном всеукраинском конкурсе (ФОТО)

25-27 ноября в Киеве прошел V Международный конкурс им. Д.Бортнянского, на котором студенческий хор «Запорожье» Запорожского музыкального училища им. П. Майбороды стал обладателем Гран-при.

Этот престижный творческий конкурс основан в 2010 благотворительным фондом «Виват Арт» при организационной поддержке Национального Комитета музыкальной Совета ЮНЕСКО и при содействии Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

Финальный концерт прошел в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Хор «Запорожье», кроме Гран-при получил также специальную награду «За лучшее исполнение произведения украинского композитора». Руководитель хора Оксана Братцева признана «Лучшим дирижером» и получила специальную премию «Дирижерский дебют с Академическим камерным хором им. Д. Бортнянского «. Хор получил сертификат на концертное выступление на «Международной хоровой Пасхальный Ассамблее — 2017» в Киеве и официальное приглашение на участие в Международном художественном форуме «Бортнянский-Фест» на родине Д.Бортнянского в городе Глухове.