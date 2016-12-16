Запорожского миньона Путина лишили звания украинского академика

В Национальной академии наук (НАН) Украины проголосовали за исключения советника Путина Сергея Глазьева из состава академии. Об этом решении сообщается на официальном сайте НАН Украины.

Читайте также: Активного пособника захвата Крыма и Донбасса из Запорожья объявили в розыск

По прошению Отдела экономики и Президиума НАН Украины был вынесен вопрос об исключении Глазьева из состава академии. За данное решение проголосовало абсолютное большинство.

Читайте по теме: Как Россия хотела Запорожье захватить: откровения советника Президента РФ (АУДИО)

Напомним, что родом Сергей Глазьев из Запорожья, однако он построил свою карьеру в Российской Федерации. Во время оккупации Крыма и агрессии России на востоке Украины он координировал действия коллаборационистов.