Запорожского прокурора «накрыли» на крупной взятке (ФОТО)

Вчера, 23 декабря, в Запорожье задержали прокурора во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Работники прокуратуры оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины предотвратили передачу денег в сумме 20 тысяч гривен начальнику одного из отделов межрайонной прокуратуры для предотвращения уголовного производства и дальнейшее его закрытия. Его открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря общей площадью 2 га.

Деньги правоохранители изъяли. Против прокурора открыто уголовное дело.