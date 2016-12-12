Запорожское государственное преддприятие оглашено банкротом

12.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Запорожское государственное предприятие «Кремнийполимер» было оглашено банкротом. Это постановил Запорожский хозяйственный суд от 30 ноября. Сообщает в Едином государственном реестре судовых решений.

В постановлении сказано: «Комітетом кредиторів прийнято рішення (протокол засідання комітету кредиторів № 18 від 28.11.2016 року) про дострокове припинення процедури санації боржника, оголошення ЗДП «Кремнійполімер» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури».

Предприятие должно своим работникам 4 млн 175 тыс грн.

 

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