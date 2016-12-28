Запорожское предприятие подозревают в продаже оборудования для российских подводных лодок

В прокуратуре Запорожской области заявили, что ведут процессуальное руководство в расследовании деятельности руководителей предприятия «Запорожский завод «Преобразователь».

Как заявили в пресс-службе ведомства, было установлено, что в прошлом году предприятие осуществило продажу оборудования военного назначения одной из российских компаний. По информации правоохранителей, 99% поступлений предприятия шли от российских компаний. В последствии проданное россиянам оборудование использовалось для оснащения Вооруженных сил Российской Федерации, в частности на подводных лодок.

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По данному факту в правоохранительных органах ведется уголовное производство по статье 110-2, часть 2 Уголовного кодекса Украины.