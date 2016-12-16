Запорожцам вручили орден Княгини Ольги (ФОТО)

В Запорожье пошло награждение граждан, внесших значительный вклад в развитие государства. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
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Так, за личный вклад в реализацию государственной политике в сфере социальной защиты населения, обеспечения прав детей и нетрудоспособных граждан преклонного возраста, высокого профессионализма Указами Президента Украины орденом Княгини Ольги III степени награждены:
За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено преподавателю-методисту Запорожской детской музыкальной школы № 6 Сергею Хмырову.
Почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоен начальник отдела культуры и туризма Ореховской районной государственной администрации Елена Качур и начальник рекламно-информационного отдела КУ «Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. В. Магара» Ирину Панькина.
В свою очередь, почетные звания получили:
За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд орденом «За мужество» III степени награжден заместитель начальника аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения лейтенанта службы гражданской защиты Игоря Иваненко.
За большой личный вклад в государственное строительство, развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм орденом «За заслуги» III степени награжден председатель Черниговского районного совета Виктор Годлевский.
Еще объявили благодарность Премьер-министра Украины:
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и весомый личный вклад в дело сохранения лесных насаждений и полезащитных лесных полос Запорожской области «За развитие Запорожского края» работникам Департамента экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации: