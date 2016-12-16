Запорожцам вручили орден Княгини Ольги (ФОТО)

В Запорожье пошло награждение граждан, внесших значительный вклад в развитие государства. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Читайте также: В книжном ряду прибыло: в библиотеки Запорожья закупили 10 000 новых книг

Так, за личный вклад в реализацию государственной политике в сфере социальной защиты населения, обеспечения прав детей и нетрудоспособных граждан преклонного возраста, высокого профессионализма Указами Президента Украины орденом Княгини Ольги III степени награждены:

мать-воспитательница детского дома семейного типа № 2 города Мелитополя Валентина Каленюк;

начальник животноводческого комплекса ОАО «Племзавод «Степной» Каменско-Днепровского района Галина Бекасова;

машинист конвейера дробильно-сортировочной фабрики предприятия с иностранными инвестициями ПАО «Запорожский железорудный комбинат» Лариса Шипотько;

тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы инвалидов Наталья Самородная;

голова Балковского сельского совета Мария Радченко.

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено преподавателю-методисту Запорожской детской музыкальной школы № 6 Сергею Хмырову.

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоен начальник отдела культуры и туризма Ореховской районной государственной администрации Елена Качур и начальник рекламно-информационного отдела КУ «Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. В. Магара» Ирину Панькина.

В свою очередь, почетные звания получили:

Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено первому проректору, профессору кафедры технических систем технологий животноводства Таврического государственного агротехнологического университета Александру Скляру;

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» присвоено директору ООО «АГРОКОМ 1990» Пологовского района Виктору Бандурово;

Почетное звание «Заслуженный артист Украины» присвоено художественному руководителю КЗ «Запорожской областной филармонии» Ольге Беженара;

Почетное звание «Заслуженный металлург Украины» присвоено начальнику отдела оперативного планирования производства ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» имени А.М.Кузьмина» Валерию Звереву;

Почетное звание «Заслуженный журналист Украины» присвоено продюсеру общественно-политических программ «Запорожской независимой телерадиокомпании«ТВ-5» Натальи Зайченко.

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд орденом «За мужество» III степени награжден заместитель начальника аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения лейтенанта службы гражданской защиты Игоря Иваненко.

За большой личный вклад в государственное строительство, развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм орденом «За заслуги» III степени награжден председатель Черниговского районного совета Виктор Годлевский.

Еще объявили ​​благодарность Премьер-министра Украины:

директору транспортно-производственного управления АО «Мотор Сич» Михаилу Молчанову;

главному агроному ООО «Агрофирма МИР» Мелитопольского района Владимиру Кривошеев.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и весомый личный вклад в дело сохранения лесных насаждений и полезащитных лесных полос Запорожской области «За развитие Запорожского края» работникам Департамента экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации:

заместителю директора Департамента Дмитрию Чайке;

начальнику управления с юридической обеспечения, планирования экономики природопользования, развития заповедного дела и государственного мониторинга Олегу Соболю;

главному специалисту сектора государственной экологической экспертизы Вадиму Губскому.