Запорожцам предлагают полюбоваться выставкой картин «Симфонии зимы»

В Запорожье, во вторник 27 декабря откроется персональная выставки Анны Саликовой «Симфонии зимы».

Как рассказал Анна: «В этом году моя персональная выставка проходит в самое волшебное и долгожданное время в году – в Новогодние праздники. Поэтому особое внимание я уделяю зиме и праздничному настроению. Буду создавать новогоднее настроение для всей семьи».

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Название «Симфонии зимы» появилось, когда все работы были уже готовы. Каждая из картин с разным настроением, одна — нарядная, теплая и уютная, другая- холодная, морозная, третья – веселая сказочная и тд. Подобно симфониям, они то легкие струящиеся, то тяжелые, то грустные. Каждый посетитель сможет найти здесь свое Новогоднее настроение, что близко его душе.

Выставка будет проходить в галерее «ART L», каждый день с 11:00 до 17:00 с 27 декабря до 21 января.