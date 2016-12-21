Запорожцев зовут покормить птичек на острове Хортица (ФОТО)

21.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В воскресенье, 25 декабря на острове Хортица будет происходить ежегодное кормление птиц. Об этом сообщает Алеся Кулык, запорожская зоозащитница, на своей странице в Фейсбук.

Организатор Алеся Кулык собирает всех желающие поучаствовать в действии возле памятника Бандуристу в 10:00.

С собой брать ОБЯЗАТЕЛЬНО:

  • чай и печенье для себя (кто хочет делиться- приветствуется!);
  • одежда и обувь по погоде;
  • по возможности бутылки пластиковые, кормушки самодельные или с магазинов;
  • дырокол или нож (делать отверстия в кормушках);
  • веревка натуральная(развешиваем кормушки, не мешая деревьям);
  • сало для синичек несоленое;
  • морковь, тыква резанная или тертая для кабанчиков;
  • зерно — пшеничная крупа, кукурузная крупа, кукуруза, пшеница, просо (не пшено!), перловка, рис, чечевица, сырая семечка, лен, семена луговых трав;
  • обязательно с собой взять улыбку :).

Организатор просит всех участников не приносить:

  • жаренные семечки;
  • пшено (сырое);
  • хлеб. ЛЮБОЙ хлеб.

Кормления птиц — мероприятие вне политики и каких-либо организаций. Главная цель — популяризация этического отношения к Хортице и ее жителям. Оно существует уже с 2014 года.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Фото Алексей Толмачев


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