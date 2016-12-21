Запорожцев зовут покормить птичек на острове Хортица (ФОТО)

В воскресенье, 25 декабря на острове Хортица будет происходить ежегодное кормление птиц. Об этом сообщает Алеся Кулык, запорожская зоозащитница, на своей странице в Фейсбук.

Организатор Алеся Кулык собирает всех желающие поучаствовать в действии возле памятника Бандуристу в 10:00.

С собой брать ОБЯЗАТЕЛЬНО:

чай и печенье для себя (кто хочет делиться- приветствуется!);

одежда и обувь по погоде;

по возможности бутылки пластиковые, кормушки самодельные или с магазинов;

дырокол или нож (делать отверстия в кормушках);

веревка натуральная(развешиваем кормушки, не мешая деревьям);

сало для синичек несоленое;

морковь, тыква резанная или тертая для кабанчиков;

зерно — пшеничная крупа, кукурузная крупа, кукуруза, пшеница, просо (не пшено!), перловка, рис, чечевица, сырая семечка, лен, семена луговых трав;

обязательно с собой взять улыбку :).

Организатор просит всех участников не приносить:

жаренные семечки;

пшено (сырое);

хлеб. ЛЮБОЙ хлеб.

Кормления птиц — мероприятие вне политики и каких-либо организаций. Главная цель — популяризация этического отношения к Хортице и ее жителям. Оно существует уже с 2014 года.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Фото Алексей Толмачев



