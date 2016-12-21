Запорожцев зовут покормить птичек на острове Хортица (ФОТО)
В воскресенье, 25 декабря на острове Хортица будет происходить ежегодное кормление птиц. Об этом сообщает Алеся Кулык, запорожская зоозащитница, на своей странице в Фейсбук.
Организатор Алеся Кулык собирает всех желающие поучаствовать в действии возле памятника Бандуристу в 10:00.
С собой брать ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- чай и печенье для себя (кто хочет делиться- приветствуется!);
- одежда и обувь по погоде;
- по возможности бутылки пластиковые, кормушки самодельные или с магазинов;
- дырокол или нож (делать отверстия в кормушках);
- веревка натуральная(развешиваем кормушки, не мешая деревьям);
- сало для синичек несоленое;
- морковь, тыква резанная или тертая для кабанчиков;
- зерно — пшеничная крупа, кукурузная крупа, кукуруза, пшеница, просо (не пшено!), перловка, рис, чечевица, сырая семечка, лен, семена луговых трав;
- обязательно с собой взять улыбку :).
Организатор просит всех участников не приносить:
- жаренные семечки;
- пшено (сырое);
- хлеб. ЛЮБОЙ хлеб.
Кормления птиц — мероприятие вне политики и каких-либо организаций. Главная цель — популяризация этического отношения к Хортице и ее жителям. Оно существует уже с 2014 года.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Фото Алексей Толмачев