Запорожцев зовут «поохотиться на солнечных зайцев»

В Запорожье с 6 декабря по 8 января в Художественном салоне по проспекту Соборному, 159 представлена выставка «Охота на солнечных зайцев» Наталии Деревянко.

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Как рассказывает сама Наталья о свой выставке: «В декабре самые короткие дни и самые длинные ночи, в результате чего нам так не хватает солнечных лучей. Из-за чего мы ищем все возможные варианты найти частичку солнечного света, в моей выставке — это солнечные зайцы». Так объясняет название своей выставки художница.

На выставке представлены не только картины Натальи Деревянко, а также книги, открытки, подушки и другие сувениры.

Время работы выставки: со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в субботу с 9:00 до 16:00. Выходной воскресенье.