Запорожцев предупреждают: проблемы со щитовидной железой могут проявляться высоким давлением, болью в горле и хриплым голосом

Щитовидная железа отвечает за огромное количество процессов в нашем организме. Поэтому и симптомы ее болезни могут быть совершенно разнообразными. Высокое давление, боль в сердце, усталость и даже простой кашель могут свидетельствовать о «неполадках» в эндокринной системе.

Именно так проявлялись проблемы со щитовидкой у Надежды Викторовны (имя изменено) из Васильевского района. 65-летняя женщина рассказывает: сначала у нее «подскочило» давление. «Признаюсь, от гипертонии я не страдала, а тут вдруг такие цифры на тонометре — иногда и до 200 доходило! Потом появилось неприятное першение в горле – все время хотелось прокашляться, похоже на боль в горле, когда выпил слишком холодной воды. Кто бы мог подумать, что проблема в щитовидке?», — делится Надежда Викторовна.

Как отмечают эндокринные хирурги Запорожской облбольницы, это обычное явление, ведь нарушения эндокринной системы часто «маскируются» под другие болезни. Именно поэтому с зашкаливающим давлением и болью в сердце пациенты идут к кардиологу, с болью в горле обращаются к ЛОРу, а слабость и раздражительность списывают на переутомление. А ведь все эти симптомы – веский повод обратиться к эндокринологу.

Результаты УЗИ щитовидной железы Надежды Викторовны это подтвердили – у нее диагностировали зоб, то есть увеличенную щитовидку с узлом в правой доле. Оставалось только узнать, доброкачественное образование или нет, но делать биопсию женщина наотрез отказалась. «Честно говоря, мне было очень страшно. Так я целых 10 лет жила со своей проблемой и боялась хоть что-то сделать для ее решения. Но дальше тянуть было некуда, ведь как бы я не лечила давление, причина-то была в щитовидке, поэтому я обратилась в отделение трансплантации и эндокринной хирургии областной больницы».

По словам эндокринных хирургов, узел в щитовидной железе пациентки был крупным – около 4 см в диаметре. Такие обширные образования затрудняют дыхание, сдавливают трахею и пищевод, вызывают косметический дефект, поэтому их необходимо удалить.

«Операция при таких заболеваниях – вынужденная мера. Очаговые поражения органа (узловые, кистозные, миоматические формы зоба) очень опасны, так как даже единичные кисты или узлы в щитовидной железе могут привести к развитию рака», — комментирует Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации, хронического гемодиализа и эндокринной хирургии Запорожской областной больницы.

В большинстве случаев специалистам приходится удалять весь орган, но если есть хоть малейшая возможность — одну из долей щитовидной железы оставляют, как в случае Надежды Викторовны. Ей удалили только правую долю с перешейком. Левая часть щитовидной железы постепенно адаптируется к нагрузке и вскоре в полном объеме будет выполнять функцию выработки гормонов. Разрез во время операции выполняется в анатомически и визуально корректных зонах. Рана ушивается косметическим швом, профилактирующим развитие коллоидного рубца. В послеоперационном периоде доктор дополнительно дает рекомендации по уходу за рубцом.

Надежда Викторовна уже готовится к выписке. Сейчас она успокаивает соседок по палате, которые очень переживают перед операцией, хотя сама годами откладывала лечение из-за собственного страха. «Мне нарассказывали разных «страшилок» про биопсию, и я все время тянула с операцией. Теперь-то я осознаю, что последствия моего малодушия могли быть самые непредсказуемые. Поэтому, хочу всем посоветовать слушать в первую очередь врача, а не подруг и знакомых», — делится пациентка.

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