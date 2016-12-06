Запорожцев приглашают на встречу с известным запорожским путешественником

06.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4_%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8Завтра, 7 декабря в 17:00 в Запорожской областной универсальной библиотеке на пятом этаже пройдет встреча с запорожским писателем, путешественником, краеведом Владимиром Супруненко под названием «Грибное чудо».

Владимир Супруненко организатор и участник многих экспедиций. Последние путешествия совершил в страны Западной Европы, в Израиль и Иорданию, Турцию.

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На встрече писатель поделится своими впечатлениями от путешествий, а также расскажет о грибах, грибных традициях. Гостям будет интересно узнать, какие съедобные и ядовитые грибы можно найти на Хортице, а также услышать рецепты приготовления блюд из грибов от путешественника.

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