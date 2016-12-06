Запорожье посетила Посол Франции в Украине Изабель Дюмон

Сегодня в городском исполнительном комитете состоялась официальная встреча представителей власти Запорожья, Запорожской торгово-промышленной палаты с делегацией Посольства Франции и французских предприятий во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы партнерства между Запорожьем и рядом французских предприятий, которые имеют представительства в Украине.

Читайте также: В Запорожской области налоговая милиция разоблачила руководителей агропромышленного предприятия, уклонявшихся от уплаты налогов (ФОТО)

Изабель Дюмон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине отметила, что главная цель визита — это расширение партнерских отношений между Запорожскими и французскими предприятиями.