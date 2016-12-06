Запорожье посетила Посол Франции в Украине Изабель Дюмон

06.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

fffa784371c9a2a64f1b8ff159f8acfbСегодня в городском исполнительном комитете состоялась официальная встреча представителей власти Запорожья, Запорожской торгово-промышленной палаты с делегацией Посольства Франции и французских предприятий во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы партнерства между Запорожьем и рядом французских предприятий, которые имеют представительства в Украине.

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Изабель Дюмон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине отметила, что главная цель визита — это расширение партнерских отношений между Запорожскими и французскими предприятиями.

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