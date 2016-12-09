Запорожье с официальным визитом посетил мэр одного из городов Канады

Запорожье в рамках украинско-канадского проекта «Партнерство для развития городов» (ПРОМИС) с официальным визитом посетил мэр города Стайнбек провинция Манитоба, Канада) Крис Герцен.

Представители власти Запорожья рассказали гостю об экономике города, перспективах развития, планах реконструкции запорожского аэропорта.

Крис Герцен отметил, что Стайнбек является одним из наиболее успешно развивающихся канадских городов и это стало возможным благодаря диверсификации экономики, привлечению в город новых производств.

— Сегодня экономика постоянно развивается, города должны на это оперативно реагировать. Диверсификация экономики — это ключ к успеху любого из городов. Поэтому в Запорожье выбрали правильный путь, развивая новые отрасли экономики, — сказал Крис Гёрцен.

В рамках проекта ПРОМИС в Запорожье ведётся работа над разработкой Стратегии развития города, Стратегии развития малого и среднего бизнеса.