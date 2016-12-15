Заявление «Украинского объединения патриотов – УКРОП» о необходимости мобилизации усилий патриотов на местных выборах 18 декабря

18 декабря в Запорожской области пройдут ещё одни местные выборы в объединенных территориальных громадах. В частности, партия УКРОП примет участие в выборах ОТГ в Комышевахской и Приморсой ОТГ.

О необходимости мобилизации усилий патриотов на местных выборах 18 декабря сообщили в партии УКРОП и опубликовали официальное заявление.

«Выборы в объединенных территориальных общинах 11 декабря стали первым серьезным испытанием для партии УКРОП после местных выборов 2015 года. И наша партия достойно его выдержала! «Украинское объединение патриотов» стало четвертой партией среди политических сил, которые победили на выборах депутатов и глав сельских, поселковых городских советов ОТГ. Мы опередили даже некоторые партии, которые имеют значительное представительство в парламенте. Двое укроповцев стали председателями объединенных территориальных общин на Волыни, 47 депутатов будут представлять партию в советах разных уровней в ОТГ Волынской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Тернопольской, Запорожской областей. Залогом этого результата стало то, что УКРОП не на словах, а на деле защищает общины.

Эти выборы также показали, что несмотря на громкие заявления правящей партии об «уверенной» победе, доверие людей к ней не так уж и велико — недаром ее представители шли на выборы как самовыдвиженцы. В свое время так делали члены Партии регионов, которая стремительно теряла поддержку. Не брезгует действующая власть и другими методами команды Януковича — давлением со стороны председателей областных и районных государственных администраций на работников бюджетной сферы, которые идут на выборы не от правящей партии с требованием снимать свои кандидатуры с выборов, подвозом избирателей школьными автобусами, вбросом бюллетеней. Такие нарушения были зафиксированы во время волеизъявления 11 декабря.

В следующее воскресенье 18 декабря проблема приобретет ещё большие масштабы, ведь выборы пройдут в 143 ОТГ. Уже сейчас вызывает беспокойство ход предвыборной кампании в Городницкой территориальной общине на Житомирщине, где в последний момент из гонки выбыли сразу 7 кандидатов. Укроповцы вместе с представителями других оппозиционных партий призвали местное руководство обеспечить демократическое волеизъявление и прекратить давление на кандидатов. Окончательное же слово должны сказать сознательные граждане, придя на выборы в своих объединенных территориальных общинах 18 декабря.

Важен каждый голос. Скажите «Да» настоящий децентрализации. Выбирайте себе власть, которая будет представлять ваши интересы!»

Напомним, что проведение этих выборов является заключительным этапом объединения территориальных общин и обретения полномочий новыми органами самоуправления.