За сутки в Запорожье патрульные 4 раза задержали дилеров наркотиков (ФОТО)

В среду, 28 декабря в Запорожье Патрульная полиция 4 раза за день обнаруживали вещества, похожие на наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.

Первый случай произошел на улице Независимой Украины. Около 13:00 неизвестный прятал сверток с веществом растительного происхождения темно зеленого цвета, а также устройство для употребления наркотических веществ. Это у него обнаружили правоохранители при поверхностном осмотре.

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Позже, около 14:00 на проспекте Соборной патрульные заметили подозреваемого, который в подъезде одного из домов прятал шприц с прозрачным веществом.

Далее также, около 14:00 на улице Воронежской стража порядка обнаружили подозреваемого. Во время поверхностной проверки у него в правом нижнем кармане куртки был обнаружен прозрачный пакет с серо-зеленым веществом растительного происхождения с резким специфическим запахом.

Последнее во время пешего патрулирования, у дома на улице Василия Сергиенко, обнаружили подозрительного мужчину, при общении с полицией он заметно нервничал. При осмотре вещей у него в носке обнаружили сверток с веществом растительного происхождения темно зеленого цвета.