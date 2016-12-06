Из-за перестрелки под Киевом отстранили от работы 25 полицейских

Исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил о том, что 25 сотрудников полиции участвовавших в операции в поселке Княжичи были отстранены от работы на время ведения расследования.

Ранее руководство Нацполиции Украины заявило, что от работы были отстранены руководители киевской полиции, которые руководили операцией в поселке Княжичи.

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Напомним, что во время перестрелки между силовиками в поселке Княжичи погибло пятеро правоохранителей: двое оперативников, двое сотрудников полиции охраны (ранее ГСО) и один боец спецподразделения КОРД.