Из-за плохой подготовки Запорожья к сезону гриппа и ОРВИ «скорая помощь» работает в удвоеном режиме

Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко рассказал журналистам Информпортала «Верже», что из-за тяжелой ситуации с ОРВИ и гриппом в городе на «скорую помощь» лягла двойная нагрузка. Сейчас количество вызовов бригады медиков увеличилось с 70-80 (это среднестатистический показатель), до 180 в сутки. Только за прошлую неделю подстанция СМП Хортицкого района выезжала на вызовы 1100 раз, а все подстанции по городу выезжали около 8000 раз.

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В большинстве случаев вызовы связаны с консультацией по ОРВИ, которыми должны заниматься поликлиники. Однако у нас в Запорожье поликлиники работают до 7-8 часов вечера. То есть, после этого времени людям приходится вызывать «скорую помощь», которая не должна заниматься такими случаями, а приезжать только, если у заболевшего наблюдаются осложнения.

Анатолий Сидоренко отмечает, что город совершенно не подготовился к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, что не были проведены профилактические меры, вакцинация.