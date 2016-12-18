Как запорожцы Новый год планируют отмечать (СОЦОПРОС)

Где вы собираетесь праздновать Новый год? Сколько денег рассчитываете потратить?

Наталья, 66 лет:

— Новый год я буду отмечать дома, накрою небольшой стол, сделаю пару салатов и куплю что­нибудь выпить. Я думаю, что потрачу гривен 400­500.

Елена, 34 года:

— Отмечать Новый год я буду с семьей, в кругу близких людей. Накрою стол, куплю всем подарки. Я думаю, что потрачу около 2000 гривен, потому что продукты сейчас дорогие, а хочется сделать много салатов, купить много фруктов, приготовить мясо, купить соки и прочие напитки, всё это выйдет недешево, и это еще без подарков. Сколько денег уйдет на подарки, я не знаю и даже примерно не смогу сказать.

Максим, 19 лет:

— Я не знаю, где буду отмечать Новый год, возможно, дома, а возможно, вместе с друзьями. Сколько готов потратить, затрудняюсь ответить, гривен 200­300, если с друзьями, если дома, то больше.

Анна, 37 лет:

— Я еще не знаю, где буду праздновать Новый год, дома, в клубе или в гостях у друзей. Потратить думаю гривен 300.

Ольга, 39 лет:

— Праздновать Новый год я хочу дома, в теплой, семейной обстановке с родными людьми. Денег потрачу минимум, так как у сына 3 января День рождения. Один салат на праздничный стол выйдет гривен 50­70, плюс напитки и разные блюда.

Мария, 25 лет:

— Новый год я отмечу дома. Новогоднего настроения, если честно, нет. Денег не знаю, сколько потрачу, но думаю, что насобираю как можно больше. Нужно еще всем подарки купить, сыну хочу купить то, что он просит, но игрушки сейчас дорогие. Дмаю, я исполню его желание, ведь все детишки должны быть счастливы в Новый год.

Наталья, 34 года:

— Новый год я отмечу дома, потому что очень устаю, так как работаю 31 числа, и после работы не хочется куда­то идти. Думаю, что потрачу 1500 гривен, чтобы накрыть на стол. Это — курица, вино, сок, пюре и обязательно красная икра. Сколько я потрачу на подарки, неизвестно.

Владимир, 27 лет:

— Я Новый год собираюсь отметить с друзьями в кафе. По деньгам получится примерно 500­600 гривен с человека. Мне так легче, не нужно готовить самому, есть праздничная программа, конкурсы, салюты, весело и просто.

Валерия Макарова