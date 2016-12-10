Как зарабатывают лжеволонтеры



Церковь, волонтеры, Вооруженные силы Украины — вот ТОП-3 института, которым в 2016 году больше всего доверяли украинцы. Исследование проводил Киевский международный институт социологии. Учитывая такой уровень доверия, и ответственность должна быть соответствующей. Но результаты того же социального исследования опровергают это. 13,5% населения не доверяют волонтерам. Хотя, по сравнению с другими институтами, это низкий показатель. Причина недоверия — «черные» волонтеры и лжеволонтеры.

Волонтерство как массовое явление в Украине появилось во время второго Майдана. Затем получило свое логическое продолжение во время войны. Именно волонтерам украинцы доверяли куда больше, чем органам власти. Ну, а высокий уровень доверия дает плодотворную почву для рассадника махинаций. Чаще всего украинцы отзываются на клич благотворителей, которые помогают воинам АТО, переселенцам и людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.ерковь, волонтеры, Вооруженные силы Украины — вот ТОП-3 института, которым в 2016 году больше всего доверяли украинцы. Исследование проводил Киевский международный институт социологии. Учитывая такой уровень доверия, и ответственность должна быть соответствующей. Но результаты того же социального исследования опровергают это. 13,5% населения не доверяют волонтерам. Хотя, по сравнению с другими институтами, это низкий показатель. Причина недоверия — «черные» волонтеры и лжеволонтеры

«Волонтерство» в АТО

На сегодня историй о лжеволонтерах на войне накопилось немало. Правда, большая часть из них произошла в 2014-­2015 годах, говорит волонтер Умид Джуракулов. Сейчас провернуть махинации в этой сфере сложно, а если это удается, то история быстро заканчивается. Причина — волонтеры все друг друга знают. Сам Умид занялся благотворительностью три года назад. Сейчас на Донбассе у него воюет сын. Умид награжден множеством дипломов и грамот, а вот волонтерского удостоверения нет. Впрочем, отсутствие корочки не помешало ему стать надежным тылом для бойцов. Помимо поездок на Донбасс, он открыл хостел «Солдатский привал» на вокзале «Запорожье­1». За год работы привал посетило более четырех тысяч бойцов. Поэтому о махинациях Умид знает не понаслышке.

— В 2015 году был такой случай, когда люди из Западной Украины собирали вещи для бойцов. Затем доезжали до села Счастье (в Полтавской или Сумской области), фотографировались на блокпостах, и на этом все заканчивалось. Еще интересный случай произошел пару недель назад. Одну женщину начали обвинять в том, что ей передали дорогие вещи: тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы, но адресат их так и не получил. Я не готов утверждать, что она виновата. Объясню, почему: часто бывает, что у двух людей одинаковые позывные. А те, кто передает помощь, неправильно сказали или написали его, — рассказывает Умид Джуракулов.

— Но такие «птицы» долго не летают. Их сразу вычисляют, и «лавочка» прикрывается, — говорит боец Александр. — Как­то к нам в роту приехали волонтеры. Командование нас построило, эти люди продемонстрировали все, что привезли. Якобы на память сделали фото и видеосъемку и поехали сдавать все на склад. Вот только до склада они не доехали. Как выяснилось позже, они один раз сделали закупку, а затем со всем этим добром ездили по Донбассу. А съемку делали, чтобы потом опубликовать в соцсетях и тем самым вызвать доверие у людей, которые перечисляли им средства.

Что касается сбора средств, то сейчас в связи с тяжелой экономической ситуацией люди помогают, но только в том случае, когда на 100% уверены, что средства дойдут до того, кому они крайне нужны.

— Недавно к нам обратились медики. Они собрали 300 тысяч гривен и хотят потратить их конкретно на какого­то раненого. Мы с волонтером Галиной посоветовались и направили эти средства на лечение бойца из 23 батальона ­ Евгения, — говорит Умид Джуракулов. — Мы не ищем тех, кому нужна помощь. Они сами нас находят через родственников и знакомых. Сразу я никогда не даю точный ответ насчет помощи, говорю: «Я подумаю». Звоню в Украинскую добровольческую армию (экс­«Правый сектор») — эти ребята ездят по всему фронту и отлично знают, что кому нужно. Также через бойцов и волонтеров, которым доверяю, проверяю информацию.

Волонтеры и бойцы в один голос говорят, что для того, чтобы помощь дошла до адресата, нужно передавать ее только через тех волонтеров, которых знаете лично и доверяете. Сегодня имена волонтеров широко известны, о них написана не одна заметка, сняты сюжеты. Настоящие волонтеры открыты для общения с любым запорожцем и не прячутся. Чтобы не попасть на уловки «черных» волонтеров, стоит обратить внимание на то, готов ли этот человек пригласить вас к себе в центр, фонд и т.д., чтобы показать, где хранятся передачи и что закуплено на собранные средства. Стоит также настороженно относиться к тем волонтерам, которые собирают деньги на помощь воинам из другой области.

Заработок на детском здоровье

Несмотря на то, что понятие «волонтерство» ­ одно, схемы отмывания денег в каждом направлении разные. К сожалению, там, где благотворительность рассчитана на помощь тяжелобольным людям, денежные махинации могут закончиться смертью больного. Фонды знают о данной проблеме и пытаются противостоять «черным» волонтерам. Так, год назад фонд «Счастливый ребенок» организовал встречу, на которой предложил всем руководителям благотворительных организаций отказаться от уличных сборов денег. Данную инициативу поддержали. И сегодня можно говорить о том, что если на улице вы видите человека, который собирает средства, то с вероятностью 99% это ­ махинация. Исключения ­ когда во время различных благотворительных акций такие боксы носят волонтеры.

Что касается финансовых сборов в магазинах, то и здесь есть свои подводные камни. Безусловно, если ящички установлены в аптеке, магазине или супермаркете, то с большей вероятностью можно говорить, что менеджер магазина, до того как поставить коробку, навел справки о деятельности организации.

Впрочем, внешний вид бокса также должен быть в соответствии с правилами. В теории ящик для пожертвований должен быть опечатан, там должна стоять дата и подпись ответственного лица, печать организации. Бокс должен быть заклеен, чтобы собранные средства из него нельзя было достать, не нарушив целостность ящика.

— Например, в фонде «Счастливый ребенок» есть человек, который отвечает за установление этих ящиков, процедуру выемки средств, — рассказывает волонтер Николай Колодяжный. — После каждой выемки составляется акт, в котором участвуют три человека. В нем указывается, где контейнер находился, в какое время была выемка, сколько средств изъяли, и подписи трех человек, принимавших в этом участие. Затем на нашем сайте мы ведем публичную отчетность. Ее может посмотреть каждый желающий. Правда, у нас на сайте указаны только круглые цифры, чтобы легче было считать деньги. К примеру, в боксе ­ 114 гривен 50 копеек, мы изымаем 110 гривен, а 4,50 оставляем в ящике. Год назад мы проводили «круглый стол», где предложили всем организациям, которые проводят благотворительные сборы, публиковать отчеты о сборах по модели «Счастливого ребенка». Но, к сожалению, эту инициативу не поддержали.

К слову, сайт фонда «Счастливый ребенок» признан самым прозрачным в Украине по распределению собранных средств.

Что касается документов волонтеров, которые собирают средства, то в теории их можно попросить предъявить. Вот только подлинные ли они? Мошенники сейчас подделывают и не такие документы. И даже печать организации. На боксе же можно прицепить фотографию абсолютно любого ребенка. Некоторые мошенники даже используют реальные истории больных детей, вот только все собранные средства до заявленного адресата могут не дойти.

— Здесь вопрос в другом: где раздел о сборе и использовании средств на сайтах благотворительных организаций? Куда эти деньги идут? На мой взгляд, проблема заключается в ценностях общества. Поскольку если человек хочет «навариться» на благотворительности, то он это сделает. Если в обществе существует общая атмосфера, когда можно воровать и никакого наказания за это не получать, то это и является зеленым светом нечистоплотным людям, — говорит Николай Колодяжный.

Что должно вас насторожить при виде волонтера с контейнером:

Сбор средств на улице.

Отсутствие какой­либо обратной связи.

Отсутствие на сайте отчетности по использованию средств.

Сбор средств для больного человека из другого региона, или же если фонд, который собирает средства, зарегистрирован в другой области.

Волонтерская организация всячески препятствует тому, чтобы вы приехали к ним и убедились хотя бы в том, что они существуют.

5 правил, как НЕ НУЖНО помогать:

Не дарить подарки воспитанникам детских домов — потом к выпуску они не умеют зарабатывать, а умеют только просить.

Не распространять непроверенную информацию.

Не переводить деньги на личные счета незнакомцев.

Не отдавать ненужные/не выстираные вещи: волонтеры, которые собирают их, отсеивают изорванные и грязные.

Не доверять организациям, которые не берут ответственность за волонтеров, и не давать деньги ненадежным организациям.

Сколько зарабатывает волонтер?

Во время подготовки материала мы решили поискать на всеукраинских сайтах вакансию волонтера. И мы таки нашли! Более того, за благотворительность предлагают деньги — от 500 гривен до 12 тысяч гривен! Впрочем, организации, которые предлагают такую работу, скорее стоит запомнить, чтобы не перечислять туда средства. Поскольку волонтерство не предполагает финансового вознаграждения. Да, руководитель фонда/организации может заплатить компенсацию ­ покрыть расходы человека на проезд и обед.

Впрочем, в фондах зарплату получают. Так, в «Счастливом ребенке» работают 15 человек, каждый из которых отвечает, как минимум, за 3­5 направлений. Но это уже не волонтерство, а полноценная работа.

— Согласно закону Украины благотворительная организация вправе забрать себе 20% от собранных средств на админрасходы, т.е. коммунальные, транспортные, банковские расходы, связь, зарплату. У «Счастливого ребенка» этот процент составляет около 5, — рассказывает Николай Колодяжный.

Да, гривна, брошенная в бокс или переведенная на какой­то счет — это минутный эмоциональный порыв. Но если вы хотите оказать реально помощь нуждающемуся человеку, запомните координаты фонда, зайдите на сайт и разузнайте всю информацию. Боксы стоят на одном и том же месте по несколько месяцев, безусловно, если это не мошенники.

А как у них? Волонтерство в мире

Премудростям волонтерской деятельности можно научиться в запорожской «Школе волонтеров». Рассказывают там и о благотворительности в Европе.

По факту, в мире всего 5% альтруистов, то есть тех, кто работает в помощь другим, не ожидая какого­либо вознаграждения за это. По словам координатора школы Сюзанны Кецмур, волонтерство за границей безоплатно.

— Максимум, что они могут предложить — карманные расходы, т.е. дорога, проживание, пропитание, визовые расходы и так далее. Есть такие программы, где волонтеру нужно заплатить 1­2 тысячи долларов за то, чтобы волонтерить ­ это, как правило, программы по Африке и Азии. Есть программа ООН, в рамках которой платят минимальную заработную плату. Это ничто по сравнению с международными стандартами. В Украине эти деньги равны хорошей средней зарплате, — говорит Сюзанна.

Что касается буквы закона, то в Швейцарии не только есть закон о волонтерах, но в нем четко прописано, что он должен работать не более 30 часов в неделю, проходят обучающие семинары или тренинги. Если организация этого не предоставляет, то ее могут закрыть. В Украине же в Законе о волонтерстве определены основные моменты ­ не более. Правда, кому он нужен? В нашей стране закон, как «дышло, куда повернешь туда и вышло».

Поэтому, если вы хотите сделать благое дело, не делайте это в порыве эмоций, а убедитесь в том, что волонтеры ­ не мошенники. А еще лучше ­ сделайте что­то хорошее сами: напишите теплое письмо бойцу в зону АТО, придите в волонтерский центр и сплетите сетку, которая спасет жизнь воинам, или же потратьте свой выходной день на то, чтобы приготовить покушать, например, в «Солдатском привале». Приобщиться к благотворительности можно и таким способом: станьте массовиком­затейником для больных детей. Спецорганизации, которые занимаются этим направлением, в Запорожье есть. В целом, если у вас лично есть желание, то возможность всегда найдется.

Яна Петрова