Кардиологи Запорожской областной больницы предупреждают: «Инфаркт может скрываться за нетипичными симптомами»

В медицинской теории описан обобщенный опыт диагностики и лечения инфаркта, но на практике кардиологи убеждаются, что каждый случай заболевания – индивидуален. В отделение кардиологии Запорожской облбольницы часто поступают пациенты с одной и той же проблемой, но кардинально разными симптомами. Случай двоих друзей из Приморска, которые попали в отделение кардиологии с разницей в один год – яркое тому подтверждение.

Анатолия Владимировича, 59-летнего жителя Приморска инфаркт миокарда настиг в 2011 году. Мужчина рассказывает, что симптомы его болезни были типичными и спустя пару часов он понял – нужно звать на помощь врача:

«С вечера у меня болело под лопаткой, ощущение такое, будто просквозил мышцу. Сразу я не придал значения этому, занимался хозяйством. Подумал, как мы все привыкли, что поболит и перестанет – уже не впервые. Но к 11 часам ночи у меня очень сильно запекло в груди, все горело, будто раскаленного железа налили внутрь. Когда приехала «скорая», у меня уже посинели пальцы рук и подбородок, врачи чуть ли не с первого взгляда определили у меня обширный инфаркт».

Мужчина рассказывает, что после случившегося очнулся на третьи сутки в реанимационном отделении местной больницы. Оттуда его практически сразу же направили в отделение кардиологии Запорожской облбольницы, так как профильного отделения в их родном городе попросту нет.

Его знакомый и, как сами пациенты говорят «друг по несчастью», Игорь Петрович, тоже житель Приморска, попал в кардинально противоположную ситуацию. Из-за «нетипичных» симптомов врачи не могли определить причину его плохого самочувствия.

«Так случилось, что инфаркт я перенес, как говориться, на ногах. Дело в том, что я чувствовал сильную слабость и не мог находиться в горизонтальном положении, попросту не мог лежать, даже спал сидя. Но главным признаком болезни все же была сильная рвота. Никто не мог понять, что со мной, состояние постепенно ухудшалось, пока мне не посоветовали обратиться в отделение кардиологии Запорожской областной больницы», — рассказывает пациент.

Проведя все необходимые анализы и обследования, кардиологи определили, что у мужчины инфаркт и немедленно принялись спасать пациента.

«Инфаркт миокарда – это острая форма ишемической болезни сердца. Он возникает из-за прекращения доступа крови к одному из отделов сердца. Если снабжение кровью нарушается на более чем 15 минут, «голодающий» участок сердца отмирает. Причина такого состояния кроется в атеросклерозе, прогрессирование которого приводит к закупорке сосуда, и как следствие – к инфаркту», — разъясняет Елена Литвиненко, врач кардиолог высшей категории, заведующая отделением кардиологии Запорожской областной больницы.

Кроме того, специалист добавляет, что, несмотря на распространенность этого заболевания, иногда его достаточно трудно вовремя выявить. Мы привыкли считать, что главным признаком надвигающегося инфаркта есть сильная боль в груди, которая отдает в спину, руку или шею. Но опыт кардиологов показывает, что симптоматика назревающей сердечной катастрофы может быть индивидуальной (затрудненное дыхание, тошнота, головокружения, потливость и потеря сознания), или даже безболевой, как в случае со вторым пациентом – Игорем Петровичем. Поэтому, кардиологи Запорожской областной больницы призывают всех жителей Запорожья и области быть внимательными к собственному самочувствию, вовремя проходить ЭКГ и при малейшем подозрении на предынфарктное состояние обратиться к специалистам.

К счастью, Запорожским кардиологам удалось спасти обоих мужчин и стабилизировать их состояние. Теперь земляки Анатолий Владимирович и Игорь Петрович стали друзьями и ежегодно, вот уже 5 лет приезжают на курс поддерживающего лечения в отделение кардиологии Запорожской областной больницы.

«Счастливый случай привел нас обоих в отделение кардиологии к Елене Евгеньевне Литвиненко. Благодаря ее отзывчивости, профессионализму и огромному опыту мы сейчас ведем нормальную полноценную жизнь», — делятся пациенты. И добавляют, что с удовольствием приезжают на лечение в областную больницу, ведь знают, что здесь им всегда помогут.