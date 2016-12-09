Картины Репина, сабля и наградное оружие – полиция обнаружила «схрон» бывшего премьера Азарова (ФОТО)

В Дарницком районе города Киев в одной из квартир был обнаружен «схрон» с имуществом бывшего Премьер-министр Украины Николая Азарова. Об этом на своей странице в Facebook заявил, и.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян.

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В частности в квартире-складе обнаружили картины Репина, Тропинина и Сафронова, иконы и религиозные книги 19 века, наградное оружие и казацкая сабля. Помимо этого в помещении хранились награды и поздравления от руководства РФ. Общая стоимость найденного оценивается в несколько миллионов долларов.