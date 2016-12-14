Коммунальное предприятие «Наше місто» создало свой сайт

Запорожское коммунальное предприятие «Наше місто» создали собственный сайт, который начал работать сегодня, 14 декабря. Адрес сайта: http://nashe-misto.zp.ua .

На сайте размещена информация о тарифах, которые утверждены КП «Наше місто» на обслуживание жилых домов и придомовых территорий, структуре тарифов, организации обслуживания жилого фонда, Абонентской службе предприятия и другое.

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На сайте также содержатся контактные телефоны руководства КП «Наше місто», информация об участках предприятия (адреса, телефоны), с указанием закреплённых за ними жилых домов.