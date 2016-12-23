К финалу национальной катастрофы все ближе? — РОМАНОВИЧЕВ

Напомним читателю, как начиналась текущая неделя. 19 декабря украинцы проснулись с вестью, что национализирован «Приватбанк». Днем россияне, и мы вместе с ними, узнали об убийстве своего посла в Турции. Стало быть и для РФ, и для Турции уже эта новость стала главной. Но недолго! Тут же появилась главная американская новость из Европы — имел место факт стрельбы возле посольства США в Анкаре. В 20.00 по местному времени уже в Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке. 12 погибших и 48 раненых…

И тут пазлы начали складываться! Турция, а затем теракты в Европе… Такое уже было, когда кооператив зарубежных спецслужб (США и, скорей всего, и Россия тоже) организовали попытку госпереворота от имени турецкого Генштаба. Тогда после его провала: а) все выразили сожаление по поводу жестких мер к заговорщикам; б) для отвлечения внимания от планировавшегося упомянутыми заговорщиками массового убийства руководителей Турции в Ницце (Франция) некий мусульманин тоже врезался грузовиком в толпу. В результате 84 трупа, и каких там турков с их госпереворотом в Европе вспомнят!

В нашем случае трупов, слава Богу, меньше (люди теплее одеты, что демпфировало удар), остальное же очень похоже.

Итак попробуем изложить свою версию. Первое. Все теракты в мире (99,99%) совершают группировки, за спинами которых стоят три спецслужбы — МОССАД, ЦРУ США и ФСБ-ГРУ России. Второе. В посла стрелял не просто сотрудник турецких спецслужб, а бывший сотрудник охраны президента Эрдогана. Т.о., это привет и Эрдогану тоже -другой твой охранник уже замочит тебя, если будешь дергаться. А еще весточка Путину: нечего с турками против Запада дружить.

Прочие два теракта обязаны были отвлечь и Америку, и Европу от вопиющего факта расстрела посла (т.е. событие уровня убийства Путиным польского президента Качиньского под Смоленском). Многие СМИ называют этот расстрел едва ли не прелюдией Третьей мировой войны, как убийство австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда в 2014 году стало прелюдией Первой мировой.

Впрочем, не все так считают.«Сегодня в России активно обсуждают статью New York Daily News, которая вышла с заголовком «Убийство российского посла не было терактом — это был акт возмездия за военные преступления Путина» (Корреспондент. нет, 22.12.2016 г.).

Согласитесь, что тут уж слишком много заморочек, чтобы дело завершилось лишь разрывом ситуационного союза России и Турции или даже прямым военным конфликтом этих государств в Сирии. Игра идет явно круче! И тут всплывает Украина с ее очевидно, что отнятым классическим рейдерским путем «Приватбанком». Особенно с «одобрямсом» события со стороны МВФ (последний, заметим, почему-то «забыл» заявить о поддержке украинского Бюджета-2017, якобы с фондом согласованного). Но особенно встревожило вот какое сообщение «Левого берега»: «Перед тем как решение о национализации «Приватбанка» было принято окончательно, у бизнесмена и бывшего совладельца банка Игоря Коломойского состоялся разговор с послом США Мари Йованович». (22.12.2016 г.).

Т.о. в рейдерском захвате «Привата» засветилась американски посол. Чего не может быть без одобрения начальства! Впрочем, давайте вспомним еще два эпизода американской политики в Украине. 21 марта 2015 года: «Посол США убедил Коломойского, что «закон джунглей» больше не действует. Джеффри Пайетт встретился с губернатором из-за конфликта вокруг «Укртранснефти» («Левый берег»). А вот 8 декабря 2015 года. Вице-президент США Джо Байден выступает с трибуны Верховно Рады и в этот момент крымские татары ВДРУГ прекращают многонедельную блокаду Крыма (в том числе и энергетическую). Спасая крымчан от катастрофы!

В последнем случае Путину подтвердили, что США договоропригодная сторона. Если в Турции (опять Турция!) 16 ноября 2015 года Обама пообещал ему поменять Сирию на Украину (или наоборот), то вот пожалуйста — слив Украины обеспечен в прямом эфире.

Да, касательно слива. Не исключено, что Порошенко и Путину, и Байдену в очередной раз нажаловался, что «гад Коломойский» всему мешает. Слишком много у него рычагов! Поэтому весной 2015-го у него взялись отнимать «Укртранснафту», зачищать добровольческие батальоны и сняли с губернаторства. (Посол США тут как тут!). В декабре 2016-го у него отняли системный «Приватбанк» — и опять посол США засветился.

Но одновременно поданы два сигнала Путину. Первый: путь свободен, Коломойский «замочен», как и просили; второй: а вот и повод убраться из Сирии — турки уже твоих послов убивают. Но это, как ты понимаешь, — только начало…

Вполне возможно, что нашу версию найдут слишком накрученной. Но в ситуации, когда (нам это больше всего интересно) украинский Президент уязвим, как с Востока (Липецкая фабрика), так и с Запада («пленки Онищенко»), Украина превращается даже не в пешку в большой геополитической игре, а в пыль на шахматной доске. Которую сметают не особо церемонясь и без соблюдения приличий.

Мы же все лишь безучастно ждем финала национальной катастрофы. Тщательно при этом пережевывая пищу…

Леонид Романовичев