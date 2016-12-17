Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)

C самого детства каждый верит в чудеса и магию. Даже став взрослым, хочется по-прежнему верить и знать, что чудеса в жизни случаются. Это с успехом подтверждает фокусник-иллюзионист, который заставит поверить в магию даже самых заядлых скептиков. Фокусник-иллюзионист Артем Трищенков, который не перестает удивлять самых искушенных зрителей, рассказал о магической деятельности и тонкостях своего искусства

— Артем, расскажите, в чем разница между фокусником и иллюзионистом?

— Фокусник и иллюзионист – очень близкие понятия, и нет четкой грани, которую можно определить. У иллюзиониста немного другие трюки, иллюзионист создает иллюзию — полета, хождения по воде, обладания сверхчеловеческими способностями. Фокусники же, в свою очередь, часто используют различные предметы, с которыми можно делать манипуляции: карты, шарики, канцелярские резинки, монеты, ложки и многое другое. Иллюзионист создает иллюзии, а фокусник показывает фокусы.

— Как вы решили стать фокусником-­иллюзионистом?

— Такого момента-­решения у меня не было, я занимался тем, что мне и окружающим нравилось, и в какой­-то момент осознал, что я — уже фокусник. Занимался с самого детства. Это было на уровне увлечения, ведь в детстве у многих есть различные увлечения. В начальных классах школы показывал фокусы моим родителям. Был раньше такой журнал, в котором на последней странице печатали секреты фокусов. Именно там я брал свои первые уроки. Так случилось, что почти все профессии, о которых я мечтал в детстве, освоил во взрослой жизни. Я занимался танцами, был тренером по танцам, в театральной студии занимался актерским мастерством. И вот сейчас в моей жизни появилась иллюзия. Мне очень нравится ею заниматься, и другого занятия для себя на данный момент не вижу.

— Сколько времени вы потратили на то, чтобы научиться трюкам?

— Очень и очень много. Фокус фокусу – рознь, иногда трюк можно за день выучить, а иногда приходится много времени и сил потратить, чтобы научиться. Выступление – это лишь видимая часть айсберга, основное — это то, что не видит зритель, подготовка и репетиции. Один фокусник перед выступлением как­-то сказал: «Я сейчас вам покажу за 5 минут то, чему я учился последние 5 лет». Эта фраза наилучшим образом выражает искусство фокусника. У фокусов есть различные направления. Короли фокусного жанра – манипуляторы. Это люди, которые заставляют исчезать простые предметы при помощи большой ловкости рук. Самое трудное – выполнять трюки руками, без помощи специального реквизита. В тех же фокусах с картами есть множество разновидностей. Самая сложная – сценическая манипуляция картами, когда в пустых руках магическим образом появляются десятки карт и так же исчезают. Это – достаточно сложный номер, для его демонстрации необходимо иметь очень хорошую технику исполнения.

— Вы где-­то обучались магическому ремеслу или самостоятельно изучали все тонкости?

— Обучался с помощью различных книг, семинаров, общался с другими фокусниками. Также важно окружение. Мне очень повезло с моей коллегой, напарницей и ассистенткой Яной Музыченко. Она мне очень помогла с созданием образа и костюмов. Спасибо ей за это!

— Какой самый сложный трюк в вашем исполнении?

— Это — трюк со сценической манипуляцией картами, о котором я упоминал выше. Это безумно трудно, необходимо учитывать множество нюансов, как люди расположены, свет в зале, музыка и т.д.

— Сейчас, когда в интернете можно посмотреть различные видео о тайнах фокусов, вам стало труднее удивлять зрителей?

— Несмотря на то, что есть видео, в которых раскрываются некоторые секреты трюков, зрителей всегда можно удивить. Например, я показываю такие фокусы, секреты которых не разглашаются и являются тайной. Я вел на телевидении программу «Секреты фокусов», где раскрывал секреты фокусов, которые в свободном доступе. С развитием новых технологий фокусы обрели новое значение и новые возможности. К примеру, для одного из трюков с картами я использую мобильный телефон. На экране мобильного устройства будет показана та карта, которую человек вытащил из колоды и запомнил. Новые технологии дают и новые возможности для фокусников, чтобы удивлять зрителей.

— Если вы принимали участие в раскрытии секретов фокусов, можно ли сказать, что положительно относитесь к этому?

— Есть профессиональные трюки, которые содержат серьезные секреты. Конечно, такие секреты фокусов я не выдаю. С другой стороны, те трюки, которые очень известны и находятся в общем пользовании – почему бы ими не поделиться? Это развивает интерес к жанру, и удивленные однажды зрители с радостью и с большим интересом будут идти на представление, чтобы окунуться в мир магии и волшебства. Магия делает все возможным.

— Что необходимо для того, чтобы стать фокусником-­иллюзионистом?

— Нужно иметь большое желание и обязательно любить дело, которым занимаешься.

— Часто ли фокусники между собой делятся секретами трюков?

— Постоянно. Между коллегами по искусству почти нет секретов.

— Часто ли друзья или родственники просят вас при встрече показывать фокусы?

— Когда ты – фокусник, то для друзей это проблема (улыбается). Потому что всегда хочется использовать малейшую возможность, чтобы попробовать фокус на зрителях. А самый лучший способ — опробовать на близких.

— Есть ли у иллюзиониста определенные правила?

— Да, нельзя дважды показывать один и тот же трюк во время выступления. Ни в коем случае недопустимо раскрывать секреты фокусов, и, конечно, всегда необходимо тщательно отрепетировать каждый трюк перед выступлением.

— После того как вы сами показываете фокусы, вас можно чем­-то удивить?

— Да, я всегда всему удивляюсь. Когда смотрю выступления других фокусников, я отключаю свой профессиональный взгляд и просто наслаждаюсь волшебством как зритель, получаю удовольствие от представления.

— Вы когда-­то прикидывали, на сколько часов выступления хватит ваших фокусов?

— Да, когда-­то мне стало интересно, сколько часов я мог бы выступать со своими трюками. Думаю, что такое представление длилось бы часов восемь без перерыва.

— Что вы хотели бы пожелали нашим читателям?

— Верить в чудеса и ценить каждый момент жизни!

Анастасия Кандыбей