«Мерзкие, ничтожные предатели»: на российском пропагандистском канале жестко отчитали украинских регионалов (ВИДЕО)

На канале «Россия 1» в эфире программы «любителя русского мира» Владимира Соловьева, подвергли критике на грани унижений бывших украинских «регионалов», любящих поучаствовать в подобных российских программах. В данный программе принимали участие Николай Левченко, Владимир Олийнык и Елена Бондаренко.

Ведущий Соловьев заявил, что долго слушал их бред, а также заявив, что они (бывшие депутаты) «мерзкие, ничтожные предатели своей родины». Таковыми они, по мнению Соловьева являются поскольку они допустили «нацистский переворот».

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Примечательно, что на российском канале, где проходил эфир пропагандистской программы, специально разместили этот фрагмент программы на своем канале в Youtube.