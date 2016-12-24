Методы борьбы с пьяными водителями в Украине и за границей

Киевские активисты решили бороться с этой проблемой радикально. У одного из организаторов автомобильного сообщества «PitBull» погиб друг. Этот трагический случай произошел на одной из улиц ночного Киева. Пьяный водитель на скорости 240 км/час сбил насмерть мужчину. После этого парни решили каждые пятницу и субботу осуществлять ночные рейды и помогать полиции задерживать правонарушителей. Активисты высматривают пьяных водителей возле ночных клубов и других развлекательных заведений. После того как видят, что нетрезвый человек садится за руль, они начинают преследование автомобиля и сообщают патрульным местонахождение водителя «под градусом». После этого полицейские останавливают автомобиль и проверяют у водителя с помощью алко-тестера уровень алкоголя в крови. Помимо Киева, такие автомобильные сообщества существуют в Харькове, Львове, Одессе и Виннице.

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В Украине допустимая норма алкоголя в крови у водителя составляет 0,2 промилле. Если же эта норма превышена, то при первом зафиксированном нарушении водитель заплатит штраф в размере 10200 гривен. Также он будет лишен права управления транспортным средством соответствующей категории сроком на один год. При втором правонарушении водитель заплатит государству 1200 необлагаемых минимумов, а это составляет 20400 гривен. Кроме данной суммы, будет изъято водительское удостоверение уже на три года. Полиция имеет право забрать транспортное средство с возвратом или без. Если же через четыре года после второго нарушения водителя снова поймают пьяным за рулем, то штраф составит 40800 гривен, и сесть за руль автомобиля он сможет через 10 лет. Изъятие автомобиля в этом случае не исключено. Также отдельных беспредельщиков могут задержать на 15 суток.

В соседней Польше закон также допускает предел алкоголя в крови 0,2 промилле. Штраф за его превышение может обойтись от 145 евро. Но даже низкий уровень алкоголя в крови у водителя может повлечь за собой лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до трех лет. Кроме того, нарушитель может получить срок до одного месяца заключения. Если же уровень алкоголя в крови у водителя превышает 0,5 промилле, то он может оказаться за решёткой на срок до двух лет или лишиться водительских прав до 10 лет. В Германии административная ответственность наступает, когда уровень алкоголя в крови превышает 0,5 промилле. За это правонарушение водитель может быть оштрафован на сумму от 500 евро. Если же водитель был пойман не впервые, то сумма штрафа может возрасти до 3000 евро. Но это далеко не все наказание, нарушителя лишают водительских прав на один месяц и заносят два пункта в специальный реестр водительских правонарушений. Если количество пунктов в реестре достигает восьми, водителю грозит изъятие прав.

Во Франции допустимый уровень алкоголя в крови — также 0,5 промилле. Если этот уровень больше, чем дозволенная норма, водитель заплатит штраф от 135 евро. Также в стране действует система штрафных пунктов для водителей-­резидентов Франции. Для водителей, у которых права не дольше трех лет, предельная граница закреплена на уровне 0,2 промилле. Если уровень алкоголя в крови достигает более 0,8 промилле, нарушителю грозит штраф в размере 4500 евро или заключение на срок до двух лет. Сумма может возрасти до 9000 евро, если, кроме алкоголя, в крови будут найдены наркотические вещества.

Анастасия Кандыбей