Мешает ли реклама вдоль дорог во время вождения автомобиля? (СОЦОПРОС)

Мы поинтересовались у водителей автотранспорта и жителей города: как они считают, мешает ли реклама вдоль дорог во время вождения автомобиля, и обращают ли они на нее внимание?

Мария, 19 лет:

— Водителей совершенно не отвлекает реклама. Главное, чтобы реклама не закрывала дорожные знаки или светофор.

Светлана, 30 лет:

— Мне как водителю мешают не билборды, я на них при вождении не обращаю внимания, мешают ситилайты, прочая рекламная продукция, которая натыкана по городу и мешает выезду­заезду. На билборды обращаю внимание, когда я — пассажир.

Оксана, 29 лет:

— Очень мешает. Меня как водителя отвлекает, а как пассажир — читаю, но ничего интересного не нахожу, а кому интересно — пусть рекламу дают в печатных изданиях. И все мои знакомые против билбордов. На дороге должны быть только дорожные знаки.

Владимир, 37 лет:

— Билборды мне не мешают, я их не замечаю. Больше мешают пешеходы, которые надевают наушники и идут, не глядя, и ямы, и глупые водители, которые ездят не по правилам.

Алексей 33 года:

— Когда веду машину, не обращаю внимания на билборды, потому что очень сосредоточен на дороге. А когда я — пассажир, то почти всегда смотрю на рекламу, читаю, рассматриваю.

Ангелина, 24 года:

— Недавно получила права, а когда ездила в маршрутках, то всегда думала, что рекламу смотрят только пассажиры и отвлекаются на нее. Когда села за руль, была злая. Повсюду эти рекламы — яркие, цветные, сразу в глаза бросаются, бывает такое, что отвлекают, когда стоишь на светофоре, засматриваешься, а потом понимаешь, что уже зеленый. Очень отвлекают эти рекламы, возможно, я не привыкла, поэтому так отвлекаюсь. И я против этих реклам, пусть их в парках ставят, магазинах или торговых центрах, но не вдоль дороги.

Влад, 20 лет:

— Мне все равно, иногда рассматриваю, зачастую смотрю на суету людей за окном. Рекламы не мешают мне совсем, бывает, даже интересуюсь тем, что рекламируют. Когда вожу машину, то совсем не смотрю на них, разве что ожидая на светофоре.

Валерия МАКАРОВА