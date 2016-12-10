Мнения запорожцев. Как вы относитесь к уличным попрошайкам? (ОПРОС)

Как вы относитесь к уличным попрошайкам?

Елена, 41 год:

— Я нормально отношусь к людям, которым нужна помощь. Могу помочь таким людям, но всегда смотрю на то, как они выглядят. Если это ­ алкаш, который потратит деньги на выпивку, то я пройду мимо, если же видно, что человек болен либо в безвыходной ситуации, то я помогу, чем смогу.

Александр, 37 лет:

— Я отрицательно отношусь к попрошайкам. Почти не помогаю им. Они зарабатывают больше меня. Особенно те, которые стоят с коробками в руках на входах в магазины и торговые центры. Там же детям доходит меньше денег, нежели «работникам» и т.д. Но если видно, что у человека проблема, болезнь, травма, то всегда помогу.

Анжела, 16 лет:

— Мне очень жаль «нищебродов», чем могу, тем и помогаю им, если есть возможность. Но люди, которые заходят в транспорт с детскими фото и просьбой о деньгах, меня раздражают, неприятно на них смотреть, к таким отношусь негативно.

Анастасия, 27 лет:

— Я очень уважаю всех людей на этой планете и не могу пройти мимо людей, которым нужна помощь. Я не знаю, на что они эти деньги потратят, но моя совесть будет чиста, что я смогла хоть копейкой помочь человеку, который в этом нуждается. Я думаю, что по глазам людей можно определить, насколько ситуация запущена, сколько боли и трудностей они перенесли. Единственное, во что я мало верю, так это в некоторые благотворительные акции, волонтеры которых стоят возле магазинов. Я очень сомневаюсь, что те деньги, которые собирают, идут детям и семьям нуждающихся.

Юрий, 34 года:

— Все люди заслуживают помощи и счастья, я стараюсь помочь всем, кому нужна помощь. Я хочу, чтобы все были счастливы, и считаю, что если люди будут помогать друг другу, то будет мир на земле. Я положительно отношусь к людям, заходящим в транспорт, они настолько в безвыходной ситуации, что готовы на все.

Валентина, 56 лет:

— Я неплохо отношусь к попрошайкам, иногда помогаю, иногда нет. По большей части, я даже не замечаю их. Люди, заходящие в транспорт, немного утомляют своим присутствием, их жалкие глаза, которые просят деньги, начинают раздражать. То, как они уговаривают и давят на жалость — вообще искусство.

Карина, 18 лет:

— Я буду только рада помочь людям, которые нуждаются в помощи. Окажись я в такой ситуации, также бегала бы по маршруткам и изо всех сил старалась бы помочь своей семье. Им ничего не остается, как унижаться. Сейчас очень дорогие лекарства, и я могу понять людей, которые просят помощи для своих детей, которые болеют.

Валерия Макарова