Налогоплательщики Запорожской области пополнили бюджет более, чем на 5 миллиардов гривен



Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что за 11 месяцев этого года налогоплательщики Запорожской области перевели в бюджет 5 млрд 375 млн гривен.

Если сравнивать с прошлым годом, то уровень уже превышен на 2 млрд гривен.

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Самые большие поступления обеспечили плательщики Запорожья — 2,3 млрд грн., Энергодара — 699 млн грн., Мелитопольского района — около 480 млн грн., Бердянского района — 356 млн грн., Васильевского района — 257 млн грн.