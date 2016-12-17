«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы

Для родителей здоровье их чада – на первом месте. Конечно же, взрослым хочется уберечь своих детей от всевозможных опасностей, в том числе и от болезней. О методах профилактики различных заболеваний, эпид-ситуации в Запорожье, а также о детской медицине в целом журналист «Верже» поговорила с руководителем 5-­й детской больницы Андреем Запорожченко

— Андрей Григорьевич, расскажите немного о себе, профессиональной деятельности, медицинской практике.

— Я окончил медицинский университет в 1998 году. Увлечение медициной пришло ко мне после окончания колледжа. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Все основное время проводил на базе пятой детской больницы ­ занимался развитием эндоскопической и хирургической служб, внедрением новых методик, операций по эндоскопическому лечению заболеваний мочевого пузыря, брюшной полости, малоинвазивных диагностических вмешательств. Некоторые вещи делались впервые на территории Украины. С помощью старших товарищей мы воплощали в жизнь медицинские проекты, которые на сегодня являются общепризнанными и рутинными во многих детских лечебных учреждениях Украины.

Был период в жизни, когда я работал в соседней области — Днепропетровской. Там и начал изучать азы организации здравоохранения. Работал заместителем главного врача по хирургии в Днепропетровской областной детской больнице. Там мы на базе кафедры детской хирургии создали школу по развитию и изучению эндохирургических методик при заболеваниях детского возраста. На обучение к нам приезжали специалисты из Крыма, Луганской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Запорожской и других областей Украины. Потом я опять вернулся в Запорожскую область, руководил Департаментом охраны здоровья Запорожской облгосадминистрации. Но это место не бывает вечным, поэтому через некоторое время я снова вернулся в 5­ю детскую больницу в должности начмеда. Сейчас возглавляю медучреждение. Круг судьбы привел меня опять в любимую больницу.

— Почему вы выбрали именно детскую медицину?

— Это произошло больше спонтанно, чем преднамеренно. Я изучал урологию, был участником студенческого кружка и работал медбратом на базе урологического отделения взрослой больницы. Система распределения после окончания медицинского университета привела меня в детскую хирургию, составной частью которой есть детская урология. Если сравнивать то, что происходит во взрослой урологии, с тем, с чем мы сталкиваемся в детской медицине, то мне кажется, что это более ответственно и интересно.

— Чем отличается детская медицина от взрослой?

— Разноплановостью. В детскую хирургию входит масса направлений, которые во взрослой медицине выделены в отдельные специальности. Она включает в себя хирургию, травматологию, урологию, онкологию, нейрохирургию, комбустиологию (ожоговую медицину). Эта разноплановость накладывает отпечаток на подходы к лечению детей. Нас заставляют думать шире и глубже вникать в вопросы по нескольким направлениям. Мы как специалисты обязаны знать разные направления медицины, дифференцируя между болезнями. Но в детской хирургии это все соединяется в единую специальность.

— Как сегодня развивается больница?

— В год у нас примерно 25­-26 тысяч обращений. Это достаточно большой поток пациентов. 5­я детская больница – многопрофильная. Такое учреждение у нас одно на весь город. Мы принимаем основной поток больных детей в эпидсезон, когда растет заболеваемость вирусными инфекциями и гриппом. Кроме того, в больнице функционируют специализированные отделения — кардиология, хирургия, неврология, аллергологическая служба, которая занимается лечением детей из Запорожья и Запорожской области. В отделениях хирургического профиля проводится около 3,5­4 тысяч операций в год.

— Какие достижения на счету у детской больницы?

— Руководитель крупной медицинской клиники Барселоны в одном из украинских медицинских журналов описала идеальную, по ее мнению, организацию работы медучреждения. Сюда входит наличие бюджетного (государственного) потока финансирования, организация работы научно-­педагогического персонала с обучением студентов и врачей­-интернов, работа в рамках приватно-­государственного партнерства частной структуры, которая финансово соучаствует в работе государственной структуры. 5 городская детская больница является центром расположения 4 кафедр медуниверситета, имеет свой хороший кадровый потенциал, большой бюджетный поток пациентов. Немного не хватает нам государственно-­частного партнерства, присутствующего в работе западных клиник, но этот вопрос стоит в рамках законодательных инициатив центральных органов власти. Но даже то, что мы на сегодняшний день имеем, европейскими специалистами оценивается как оптимальный вариант организации работы медучреждения.

Самым главным нашим достижением является профессиональный коллектив. У нас есть определенные проблемы с оборудованием, состоянием наших площадей. Больница была построена около 25 лет назад. А для здания это, можно сказать, критический возраст. Сейчас сооружение, естественно, требует модернизации. Однако в последнее время приоритетом в сфере здравоохранения являются материнство и детство. Эти направления были озвучены нынешней местной властью. В этом году мы начали обновлять медицинское оборудование, санитарные автомобили.

— Как изменились методы лечения и диагностики за последние несколько лет?

— Вообще медицина очень быстро развивается. Западная клиника, которую я упоминал ранее, использует уникальные технологии в работе, например, робот-­хирургическую технику. Подобное оборудование применяется лишь в нескольких учреждениях в мире. И это то, к чему нам необходимо стремиться. Если говорить о наших реалиях, то мы работаем с определенным недостатком финансов, технических средств и кадров, обученных высоким технологиям. Но если этот резерв будет включен, то местная медицина сможет подняться на ступеньку выше. В тех реалиях, которые есть сейчас, мы, конечно же, по мере возможностей учимся и развиваемся, применяя новые технологии и методики. В этом плане у нас преуспевают эндоскопические методы хирургических вмешательств, лечение аллергических заболеваний, реабилитация после тяжелых заболеваний и операций. Среди юго-­восточных регионов наша больница – единственная, где есть диализный центр для детей. Мы принимали и детей из других областей. Одним из высокотехнологичных отделений является реанимация новорожденных. В этом направлении мы также применяем современные методики лечения и выхаживания недоношенных с критически низкой массой при рождении (менее 1000 г), перинатальные технологии. Все, что возможно в наших реалиях применить новое, мы применяем.

— Расскажите о специфике урологических заболеваний у детей.

— В детской урологии очень важна своевременность обращения к врачу. В урологии это имеет особый подтекст, поскольку заболевания связаны с нарушением репродуктивных функций. Нужно вовремя показываться врачу в профилактических целях с использованием скрининговых методов обследования. Как минимум в возрасте от трех месяцев до года жизни любого ребенка должен осмотреть врач ­ детский хирург­уролог. Дальше осмотры назначают по состоянию здоровья. Иногда мы сталкиваемся с такими патологиями, оптимально скорректировать которые можно только в раннем возрасте. Например, коррекция крипторхизма, гипоспадии должна быть проведена до 1,5­2-­летнего возраста. А мы встречаемся с ситуациями, когда ребенку уже 3, 6, 10 лет и старше. Это происходит из-­за отсутствия информации у родителей, а в некоторых случаях – из-­за других социальных факторов.

Существуют также заболевания почек, которые никак себя не проявляют. И только скрининг­контроль (УЗИ почек) поможет своевременно выявить патологию и не допустить удаления органа. Наша задача – в общедоступном диалоге с нашими потенциальными пациентами или просто детьми и их родителями провести профилактику или своевременно обнаружить патологию. Это — залог успешного лечения.

— И насколько часто в профилактических целях необходимо проходить УЗИ?

— Если при скрининге в раннем возрасте не была обнаружена патология, то раз в 1-­2 года или по мере возникновения симптомов. Необходимо помнить о том, что патологии могут быть как врожденными, так и приобретенными. Поэтому еще раз повторюсь: крайне важно делать профилактический скрининг. Некоторые заболевания мочеполовой системы сегодня можно выявить внутриутробно. В таких случаях мы наблюдаем детей с рождения.

— А что должно насторожить родителей? Какие симптомы могут указывать на заболевания мочеполовой системы?

— У каждой болезни — свои проявления, поэтому данный вопрос достаточно обширный. Но насторожить родителей должно в первую очередь отсутствие информации. УЗИ живота, мочеполовой системы нужно сделать до того, как ребенку исполнится год.

Если ребенок ведет себя не так, как обычно, то это уже является поводом для того, чтобы насторожиться. Однако это не означает, что необходимо сразу бежать к урологу или другому узкому специалисту. Во главе здоровья семьи должен стоять лечащий семейный врач, педиатр или терапевт.

— Как сейчас обстоит ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом?

— Сейчас мы ведем ежедневную статистику обращений. В сутки в больницу обращается от 90 до 125 детей. Колебания в течение последних двух недель равномерны. А это означает, что госпитализации пациентов, связанной с превышением порога заболеваемости в эпидсезон, пока нет. Но мы переживали время, когда ситуация с заболеваемостью гриппом была достаточно обостренная. В такой период мы проводим реорганизацию плановых отделений под острые, перераспределение кадрового состава. Мы сможем при необходимости обеспечить лечение детского населения как в медикаментозном, так и в организационном плане в полном объеме.

— Накануне Нового года детей ждет много утренников, развлекательных программ. Учитывая эпидситуацию, стоит ли ограничить количество массовых развлечений и праздников для ребенка?

— Нет, не стоит. Нужно сказать, что праздники должны посещать здоровые дети. К сожалению, сезонный подъем заболеваемости детей закономерен. Это тоже не должно сильно пугать. Дети должны переболеть в детском возрасте, приобрести иммунитет, чтобы вырасти здоровыми взрослыми. Тем более что ребенок легче переносит ОРВИ, чем взрослый человек. Главное, чтобы мамы при необходимости своевременно обращались за квалифицированной медицинской помощью.

— Ваши пожелания нашим читателям?

— Накануне Дня Святого Николая, новогодних и рождественских праздников я с удовольствием пожелаю всем маленьким жителям города Запорожья и обязательно их родителям здоровья, положительных эмоций, приятных подарков, а также не забывать о том, что лучше не болеть и быть вовремя осведомленным о мерах профилактики.

Анна КОВАЛЕНКО