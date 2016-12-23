Нацполиция в Запорожской области проводит реорганизацию отделов коммуникации

Вчера 22 декабря на странице Акимовского отделения полиции появилась информация о том, что страница в социальной сети «ВКонтакте» прекратила свое существование.

Причиной прекращения функционирования страницы стала реорганизация штатного расписания Акимовского отделения полиции и ликвидации должности инспектора по связям с общественности.

Как прокомментировали журналистам Информпортала «Верже» в Отделе коммуникаций Национальной полиции, в полиции сейчас идет реорганизация и всю информацию можно получить централизовано через один Главный отдел связи с общественностью ГУНП.