Нацполиция в Запорожской области проводит реорганизацию отделов коммуникации

Вчера 22 декабря на странице Акимовского отделения полиции появилась информация о том, что страница в социальной сети «ВКонтакте» прекратила свое существование.
Причиной прекращения функционирования страницы стала реорганизация штатного расписания Акимовского отделения полиции и ликвидации должности инспектора по связям с общественности.
Как прокомментировали журналистам Информпортала «Верже» в Отделе коммуникаций Национальной полиции, в полиции сейчас идет реорганизация и всю информацию можно получить централизовано через один Главный отдел связи с общественностью ГУНП.